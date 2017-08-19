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Evde sera kurma olanağı sunan Greenbox Arıkovanı'nda

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, evde organik sebze ve meyve yetiştirme olanağı sunan Greenbox'ın fonlama sürecini başlattı.Turkcell'in açıklamasına göre, teknoloji alanında yenilikçi projeleri ve girişimcileri...

Evde sera kurma olanağı sunan Greenbox Arıkovanı'nda

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, evde organik sebze ve meyve yetiştirme olanağı sunan Greenbox'ın fonlama sürecini başlattı.

Turkcell'in açıklamasına göre, teknoloji alanında yenilikçi projeleri ve girişimcileri ihtiyaçları olan fona ulaşabilmeleri için destekçilerle buluşturan Arıkovanı'nda Greenbox'ın fonlama süreci başladı.

Ev ya da ofis ortamında sera oluşturma ve bitki yetiştirme olanağı sunan mobil uygulama Greenbox ile kullanıcılar hiçbir zirai bilgi olmadan ürünlerini yetiştirebiliyor, seralarını uzaktan kontrol edip izleyebiliyor. Greenbox, üretim aşamasına geçebilmek 150 bin liralık fon hedefliyor.

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