Evden çalışana koltuk desteği

Vodafone, evden çalışma uygulaması kapsamında çalışanlarına yeni bir yan hak sunuyor. İşe yeni başlayanlar da dahil tüm Vodafone çalışanları, kendilerine dijital ortamda iletilecek Ergonomi Hediye Çeki’ni kullanarak, ihtiyaç duydukları ofis malzemelerini IKEA ya da Trendyol’dan temin edebilecek.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, Mart 2020’den bu yana evden çalışmakta olan personeli için yeni bir yan hak sunmaya başladı. Evdeki çalışma ortamını daha ergonomik hale getirmek isteyen Vodafone çalışanları, şirketin sunduğu Ergonomi Hediye Çeki’ni kullanarak, ihtiyaç duydukları ofis malzemelerini IKEA ya da Trendyol’dan temin edebilecek. İşe yeni başlayanlar da dahil tüm Vodafone çalışanları bu haktan yararlanabilecek.

Konuyu değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, şunları söyledi:

“Pandemi döneminde birinci önceliğimiz, çalışma arkadaşlarımızın, ailelerinin ve sevdiklerinin sağlığını ve güvenliğini korumak oldu. Virüsün ülkemizde de görülmesiyle birlikte hazırlıklarımızı tamamlayarak mümkün olan tüm birimlerimizi evden çalışmaya yönlendirdik. Evden çalışmayı destekleyen teknolojilerimiz sayesinde faaliyetlerimize kesintisiz devam ediyoruz. Bu dönemde, uzaktan çalışmayı destekleyen araçlar sunmayı ve evden çalışırken sağlığımızı korumayı en önemli odak alanları olarak belirledik ve bu odağımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, işe yeni başlayanlar da dahil tüm çalışanlarımızın evdeki çalışma ortamını iyileştirmek amacıyla Ergonomi Hediye Çeki adı altında bir yan hak geliştirdik. Çalışanlarımız bu çeki kullanarak ofis malzemesi ihtiyaçlarını IKEA ya da Trendyol’dan temin edebilecek. Buna ek olarak, uzman, mimar ve iş sağlığı güvenliği ekiplerimiz çalışanlarımıza evlerinde ergonomik ve sağlıklı bir ortam oluşturma konusunda destek olacak. Vodafone Türkiye olarak, çalışanlarımızın evden çalışma sürecini en sağlıklı biçimde sürdürebilmelerine yönelik uygulamalarımıza devam edeceğiz.”

Tek markada ve tek seferde kullanılacak

Vodafone çalışanları, Ergonomi Hediye Çeki’ni IKEA ya da Trendyol markalarından yalnızca birinde ve tek seferde kullanabilecek. Dijital formatta gönderilecek olan çek, seçilen markanın web sitesinden ya da mobil uygulamasından alışveriş yapılarak kullanılabilecek. Çekler, Mart 2021’e kadar geçerli olacak. Vodafone çalışanları, IKEA web sitesinde tüm kategorilerden, Trendyol’da ise ergonomi desteği ürün ve mobilyalarının yer aldığı Future Ready butiğinden alışveriş yapabilecek.