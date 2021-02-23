Evden çalışanlar israf istemiyor

Global teknoloji lideri Epson yeni Sürdürülebilirlik Endeksi Raporu’nu açıkladı. Rapora göre işletmelerin yüzde 79’u Covid-19 salgınından sonra çevre ve sosyal sorunların daha çok önemseneceğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 70’i evden çalışmayı sağlayacak teknoloji ürünlerinin uzun ömürlü olması ve israfı azaltması gerektiğini söylüyor.

4 bin kişinin katılımıyla hazırlandı

Söz konusu rapor, Avrupa ve Orta Doğu’da yaşayan 4 binin üzerinde katılımcının sürdürülebilirliğe yönelik eylemleri ve tutumları hakkındaki cevaplarından oluştu. Epson Europe Başkan Yardımcısı Darren Phelps, raporu şöyle değerlendirdi: “Epson için sürdürülebilirlik, hem ürettiğimiz ürünlerin tasarımında ve üretiminde hem de iş faaliyetlerimizde uzun zamandır temel taşı oldu. Mürekkep püskürtme teknolojisinin lazere göre çok büyük çevresel faydaları olduğunu biliyoruz ve uzun yıllardır bu teknolojiye geçişi savunduk. Çok basit bir ifadeyle, Avrupa’daki tüm lazer yazıcılar Epson ısısız ofis tipi mürekkep püskürtmeli yazıcılarla değiştirilseydi, CO2 emisyonlarını 410 milyon kilogram azaltarak enerji maliyetlerini her yıl 152 milyon €’ya kadar düşürecek bir enerji tasarrufu sağlayabilirdik.”

Raporun öne çıkan sonuçları ise şöyle oldu:

Evden çalışan tasarruf istiyor

Hem ofisten çalışanlar hem de evden çalışanlar, çevre faktörlerinin, kendi kullanımları için sağlanan ürünlerde önemli bir rol oynaması gerektiğini söyledi. Katılımcıların yüzde 70’i, evden çalışma teknolojilerinin uzun ömürlü, enerji verimliliğine sahip veya israfı azaltıyor olması gerektiğini öne sürüyor.

Çevre ilk 3’te değil ama…

Covid-19 krizi sırasında Avrupa ve Orta Doğu’daki işletmelerin dörtte birinden azı sürdürülebilirlik ve sosyal sorunları ilk üç öncelikleri arasında değerlendirdi. Katılımcıların yüzde 83’ü satın aldıkları ürün ve hizmetlerin çevresel ve sosyal kimlik bilgilerinin önemli olduğunu öne sürüyor.

Salgından sonra öncelikler değişecek

Covid-19 pandemisinin getirdiği yeni zorluklar, işletmelerin önceliklerini yeniden belirlemelerine neden oldu. Ancak kriz sona erdikten sonra odağın yenilenmesi bekleniyor. İşletmelerin yüzde 65’i çevre ve sosyal sorunların salgının ardından daha önemli hale geleceğini ifade ediyor. Olumlu gelecek planlaması söz konusu olduğunda bilgi teknolojileri karar vericilerinin yüzde 79’u salgından sonra çevresel ve sosyal sorunların öneminin artmasını bekliyor.

Patron çevreyi desteklemeli

Çalışanların yüzde 81’i, işverenlerinin sosyal ve çevresel sorunları desteklemesinin onlar için önemli olduğunu ortaya koydu.