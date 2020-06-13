Evden çalışmaktan memnunlar!

Pandemi süreci tüm dünyada teknolojik dönüşümü tetikleyerek iş yaşamını da değiştirdi. Kurumsal ödeme hizmetlerinde dünya lideri Ticket Restaurant Edenred’in “Koronavirüsün Değiştirdiği Çalışma Koşulları” araştırmasına göre, Ticket Restaurant Yemek Kartı kullanan şirketlerin yarısından fazlası dijitalleşmenin imkanlarından faydalanarak işlerini evlerine taşıdı. Ankete katılan çalışanların yüzde 22,9’u evde çalışmaktan “Çok memnun” yüzde 24’ü ise “Memnun” olduğunu söyledi.

Pandemi nedeniyle çoğu sektörde işlerin evlere taşınmasıyla dijitalleşmeye hızla adapte olan Türkiye’de çalışma hayatı yeni bir dönüşümün eşiğinde. Günün ihtiyaçlarına göre iş dünyası için yenilikçi ödeme çözümleri geliştiren Edenred’in gerçekleştirdiği “Koronavirüsün Değiştirdiği Çalışma Koşulları” araştırması çalışanların da evden çalışma düzenine alıştığını ortaya koyuyor. Türkiye genelinde 1215 çalışanın katıldığı anketin sonuçlarına göre, çalışanların çoğunu bu süreçte en çok memnun eden konuların başında, yol ve trafik nedeniyle harcanan zamanın kendilerine kalması geliyor.

“Dijitallaşme iş dünyasının itici gücü olacak”

Pandemi ve yeni normale adapte olacağımız sürecin iş dünyasının dijitalleşmesi için itici bir güç olduğuna dikkat çeken Edenred Türkiye İK Direktörü Canan Soybakış “Araştırmamızla yaşadığımız sürecin çalışma hayatına etkilerini yansıtmak istedik. Sonuçlar da gösteriyor ki, ülkemizin dijitalleşmeye adapte olma becerisi çok yüksek. Dijitalleşme iş yapış şekillerinden çalışma düzenine pek çok şeyi değiştirdi. Dolayısı ile bunu itici güç olarak arkasına alan şirketlerin çalışanların motivasyonunu, mutluluğunu ve verimliliğini artıracak uygulamaları hayata geçireceği, yeni bir dönem başlıyor. Pandemi ile büyük ivme kazanan Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğu, iş dünyasına da ülke ekonomisine de büyük değerler katacak.” diye konuştu.

Çalışanların sadece yüzde 12’si evden çalışmaktan nefret etti

“Koronavirüsün Değiştirdiği Çalışma Koşulları” araştırmasına göre, çalışanların yüzde 53,3’ünün işyeri evden çalışma sistemine geçti. Çalışanların yüzde 22,9’u bu düzenden çok memnun, yüzde 24’ü de memnun olduğunu belirtirken, yüzde 32,4’ü bazı yönlerden iyi bazı yönlerdense kötü olduğunu beyan etti. Ankete göre çalışanların yüzde 12,1’i ise evden çalışmaktan “nefret etti”.

En büyük kazanım yol ve trafikte vakit harcanmaması

Araştırmaya göre, çalışanların evden çalışma sisteminde en zorlandığı konuların başında yüzde 51 oranıyla ofisi ve iş arkadaşlarını özlemek geliyor. Çalışanların yüzde 40,7’si 7/24 çalışıyor gibi hissettiğini söylerken, yüzde 39,9’u ise çocuklar ve diğer aile üyeleriyle işe konsantre olamamaktan şikayetçi. Evden çalışma sisteminin en mutlu eden kazanımlarının başında ise yüzde 75,1 oranıyla işe gitmek için yolda ve trafikte vakit kaybetmek zorunda kalmamak geliyor. Ankete katılanların yüzde 72’si evde pijamayla bile çalışabilmekten memnun olduğunu belirtirken, yüzde 61,8’i mola saatlerini aileleriyle geçirmekten, yüzde 55,5’i de teknolojiyi daha verimli kullanmaktan memnun.

Edenred Hakkında:

Dünyada yemek kartı sektörünün öncüsü ve kurumsal ödeme çözümleri hizmetlerinde dünya lideri olan Edenred, şirketlerin öğle yemeği giderlerinden akaryakıt alımlarına, iş seyahatlerinden ayni yardımlarına, teşvik ve ödüllendirmeden ofis giderlerine kadar, birçok gider kaleminde tasarruf etmelerini sağlayan, verimliliklerini artıran, çalışanların yaşamlarını kolaylaştıran ve motivasyonlarına katkıda bulunan çözümler tasarlayıp sunmaktadır. NYSE Euronext Paris borsasına kote bir şirket olarak, 46 ülkede, 10.000 çalışanı ile özel sektörde ve kamu sektöründe yer alan 830.000’e yakın müşterisinin 50 milyon kullanıcısına 2 milyon üye kuruluşla hizmet vermektedir. Edenred, 2018 yılında kart, mobil veya web kaynaklı olmak üzere yaklaşık 28 milyar Euro’luk işlem gerçekleştirmiştir.

Edenred Türkiye Hakkında:

Türkiye’de yemek kartları sektörünün öncüsü Edenred Türkiye, 27 yıldır gerek çalışanlara gerek işverenlere gerekse de ülke ekonomisine katkısını artırarak sürdürmektedir. Şirketlere verimli bir kurumsal gider yönetimi sağlayan Edenred Türkiye, Ticket Restaurant Yemek Kartı ile öğle yemeği harcamalarında, Ticket Car Araç Çözümleri ile akaryakıt alımlarında, Ticket Travel Kurumsal Seyahat Portalı ile iş seyahati giderlerinde, Ticket Compliments Hediye Çekleri ile teşvik ve ödüllendirme programlarında, Edenredofis.com ile de tüm ofis ihtiyaçlarında şirketlere tasarruf sağlıyor ve hayatı kolaylaştırıyor. Edenred Türkiye, Türkiye’de 25 bini aşkın kurumsal müşterisinin 1,5 milyonu aşkın çalışanına 45.000 üye restoran ve kafede, binlerce akaryakıt istasyonunda, binlerce yurtiçi ve yurtdışı otelde hizmet veriyor.