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Evinde başladığı işinde 15 milyon dolarlık ihracata ulaştı

- Denizli'de evinde plaj giysisi ve ev tekstil ürünleri tasarlayarak iş hayatına atılan kadın girişimci, ihracatta 15 ülkeye uzanan bir başarı hikayesine imza attı - İş insanı Mukaddes Başkaya, kendi markasıyla ve dünyaca ünlü markalar adına tasarladığı ürünlerle 15 milyon dolarlık ihracata ulaştı - Mukaddes Başkaya: - "Anadolu kadını olduğum için yerine getirmem gereken sorumluluklarım var. Sosyal yaşamı, ev ve iş temposunu birlikte götürmeye çalışıyorum"

Evinde başladığı işinde 15 milyon dolarlık ihracata ulaştı
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DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'de kadın girişimcinin evinde plaj giysisi ve ev tekstil ürünleri tasarlayarak başladığı ihracat macerası, 20 yılda 15 ülke pazarında ürünleri tercih edilen bir şirketi doğurdu.

Lisede kaybettiği babasının vasiyeti nedeniyle Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde okuyan Mukaddes Başkaya, mezun olduktan sonra memleketi Denizli'ye döndü.

Bu süreçte iş aramaya başlayan Başkaya, mesleğiyle ilgili bir iş ilanına başvurduğu sırada bir tekstil firmasının da ihracat uzmanı aradığını gördü.

Başvurusu kabul edilen ve tekstil sektörüne adım atan Başkaya, kısa sürede işi öğrenerek, evinde kendi tasarım şirketini kurdu.

Tasarladığı plaj giysileri ve ev tekstil ürünleriyle dünya pazarlarına ihracat yapmaya başlayan Başkaya, eşinin de desteğiyle şirketini büyüttü.

Tamamına yakını kadınlardan oluşan 20 çalışanlı şirketin geliştirdiği tasarımları fason olarak üreten Başkaya, 15 ülkeye yıllık yaklaşık 15 milyon dolarlık ihracat yapmaya başladı.

Girişiminin 20'nci yılında ABD, AB ülkeleri, Avustralya, Kanada, Dubai ve Rusya gibi ülkelere hem kendi markası hem de dünya markaları altında ürün satan Başkaya, alanında dünya çapında tanınır bir marka yaratmayı hedefliyor.

Mukaddes Başkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarımlarında kullandığı özgün Anadolu motiflerinin dünya pazarlarında ilgi gördüğünü, müşterilerinden gelen taleplerle kendilerini geliştirdiklerini ifade etti.

- "Hem anne hem iş kadınıyım"

Tasarımlarla ürünlere büyük ölçüde katma değer kazandırdıklarına işaret eden Başkaya, "Hindistan, Pakistan ve Portekiz'de çok ciddi rakiplerimiz var. Bizim bunlarla baş edebilmemiz için çok çalışmamız gerekiyor. 2019 yılında yüzde 20'lik bir ihracat artışı hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

İlk başlarda kendini sektörde kabul ettirmekte zorlandığına dikkati çeken Başkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş hayatında bir kadının kendisini kabul ettirmesi erkeğe göre daha zor. Çok fazla mücadele etmem gerekti. Anadolu kadını olduğum için yerine getirmem gereken sorumluluklarım var. İki çocuğum var. Ben bir anneyim. Ama bir yandan da iş kadınıyım. Tüm bunları yerine getirmeye çalışıp, sosyal yaşamı, ev ve iş temposunu da birlikte götürmeye çalışıyorum."

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