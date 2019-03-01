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Evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı
Evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı
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Evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı

Türkiye'de geçen yıl evlenen çift sayısı 553 bin 202, boşanan çift sayısı ise 142 bin 448 oldu. Evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,9 azalırken, boşanan çiftlerin sayısı yüzde 10,9 artış gösterdi.

Evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılına göre yüzde 2,9 azalarak 553 bin 202'ye geriledi. Kaba evlenme hızı binde 6,8 olarak gerçekleşti. 2018'de boşanma sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,9 artarak 142 bin 448'e yükseldi. Kaba boşanma hızı binde 1,75 oldu.

En yüksek kaba evlenme hızı Kilis'te

En yüksek kaba evlenme hızı binde 8,55 ile Kilis'te görüldü. Bu ili binde 8,29 ile Adıyaman, binde 8,05 ile Aksaray izledi. Kaba evlenme hızı en düşük binde 4,43 ile Gümüşhane'de oldu. Bu ili binde 4,91 ile Bayburt, binde 5,13 ile Kastamonu takip etti.

Ortalama ilk evlenme yaşı, geçen yıl erkekler için 27,8, kadınlar için 24,8 olarak kaydedildi. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 3 oldu.
İlk evlenme yaş farkının ortalama en yüksek olduğu il 4,5 yaş ile Kars çıktı. Bu ili 4,4 yaş ile Ağrı, 4,3 yaş ile Muş izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu iller 2,3 yaş ile Kastamonu olarak kayıtlara geçti. Bu ili 2,5 yaş ile Karabük takip etti.

Yabancı gelinlerin sayısı 2018'de 22 bin 743 olarak kaydedilirken, toplam gelinlerin yüzde 4,1'ini yabancılar oluşturdu. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 15,7 ile Suriyeli gelinler ilk sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 13,9 ile Azerbaycanlı gelinler ve yüzde 10,9 ile Alman gelinler izledi.

Yabancı damatlarda ilk sıra Almanların

Yabancı damatların sayısı geçen yıl 4 bin 119 olurken, bu rakam toplam damatların yüzde 0,7'sini oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 34,1 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 13,1 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 7,8 ile Avusturyalı damatlar takip etti.
2018'de kaba boşanma hızı en yüksek il binde 2,79 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,77 ile Muğla, binde 2,69 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızı en düşük il ise binde 0,16 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,28 ile Şırnak, binde 0,31 ile Siirt izledi.

Boşanmaların yüzde 37,6'sı evliliğin ilk 5 yıllık döneminde, yüzde 20,4'ü ise 6-10 yılında gerçekleşti.



 

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Anahtar Kelimeler:
TÜİKEvlenme ve Boşanma İstatistikleri2018
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