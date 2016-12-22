"Eximbank kredilerinde aracı bankalar devreden çıkartılmalı"

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, banka komisyonlarından dolayı Eximbank kredilerinde faiz oranlarının yükseldiğini belirterek, "Eximbank kredilerinde aracı bankaların devreden çıkartılması veya komisyon oranının düşürülmesi gerekmektedir." dedi.

ASO 1. OSB'de düzenlenen ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı ve ASO 53. Yıl Ödül Töreni'nde konuşan Özdebir, sanayicilerin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Teşvik sistemi hakkında görüşlerini dile getiren Özdebir, "Şimdiye kadar uygulanan teşvik sistemi, işletmelerin kar etmeleri halinde yararlanılacak nitelikte teşviklerden oluşmaktadır. Halbuki işletmelerin kar etmelerini sağlayacak bir teşvik sistemi kurgulanmalıdır." diye konuştu.

İhracatçı firmaların nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kullandıklarına işaret eden Özdebir, "Faiz oranı düşük denilebilecek Eximbank kredilerinde bile aracı banka komisyonlarından dolayı oranlar yükselmektedir. Eximbank kredilerinde aracı bankaların devreden çıkartılması veya komisyon oranının düşürülmesi gerekmektedir. Eğer hayata geçirilirse Kredi Garanti Fonu kefalet desteğiyle bu sorunda geçici bir rahatlama sağlanmış olacaktır, ancak soruna kalıcı bir çözüm getirilmelidir." ifadesini kullandı.

Finansmanda faiz maliyetlerini düşürecek tedbirler alınmasının önemine vurgu yapan Özdebir, bu anlamda uygun faizli kredi garanti fonlarının çözüm olabileceğini, KOSGEB kaynaklarının da artırılması gerektiğini söyledi.

Vergi oranları, iş gücünün yeterli niteliklere sahip olmaması, finansmana erişim, etkin çalışmayan bürokrasi gibi sorunların iş yapmayı zorlaştırdığını ifade eden Özdebir, mesleki eğitimi özendirecek tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

- Piyasa gözetim ve denetimi

Özdebir, ekonomik büyümeyi canlandırmak için iç piyasayı korumanın ve canlandırmanın büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, kalitesiz ürünlerin tespitinin etkili bir piyasa gözetim ve denetim sistemini gerektirdiğini dile getirdi.

Piyasa gözetim ve denetiminden sorumlu kamu kurumlarının daha da güçlendirilmesinin önemini vurgulayan Özdebir, "Denetim kapasitemizi artırmak için sanayi odaları gibi meslek örgütlerine piyasadan numune alıp test ettirme ve kamu otoritesinin test sonuçlarına göre işlem yapma imkanı sağlayacak yeni bir yöntem geliştirilmelidir." ifadesini kullandı.

Hükümetin, iş dünyasının koruma taleplerine olumlu yaklaştığını ve gerekli tedbirleri aldığını belirten Özdebir, Türkiye'de yeterli kapasitede üretilmeyen ve korumaya alındığında rekabet gücünü bozabilecek ürünlerin söz konusu tedbirlerin dışında tutulması gerektiğini kaydetti.

- "İlave maliyetler kaldırılmalı"

Özdebir, imalatçı firmaların rekabet gücünün artırılabilmesi için enerji, istihdam ve haberleşme üzerindeki yüksek vergilerin düşürülmesi, elektrik üzerindeki TRT fonu, belediye fonu gibi ilave maliyetlerin kaldırılması önerisinde bulundu.

Nurettin Özdebir, yeniden yapılandırılan borçlara ilişkin olarak da vergi borçlarının rahat ödenebilmesi konusunda kalıcı çözümün vergi oranlarını düşürmekle sağlanacağını söyledi.

Ödeme taksitlerinin piyasaların rahatladığı dönemlerde başlatılması gerektiğini belirten Özdebir, "İş adamı zaten günü zor kurtarırken nasıl kaynak ayırıp borçlarını ödeyebilsin? Bizce, büyümenin yüzde 4'ün üzerinde olduğu dönemlerde bu ödemelerin yapılması, altına düştüğü zamanlarda tatil edilmesi yerinde olacaktır." dedi.

- "Bürokratik engeller azaltılmalı"

KOBİ'lerin yeterli finansal kaynaklara sahip olamamaları sebebiyle maliyetlerini düşürebilecek Ar -Ge faaliyetleri ve ileri teknoloji yatırımları yapamadıklarına işaret eden Özdebir, söz konusu yatırımları yapacak firmalara düşük faizli ya da geri ödemesiz kredi olanaklarının kolaylaştırılması gerektiğini kaydetti.

Özdebir, sanayicinin karşılaştığı bürokratik engellerle ilgili de "Bu engelleri azaltıcı mevzuatların uygulamaya konulmasına ilişkin çalışmaların başlatılması gerekmektedir. Örneğin aynı belgeyi birçok kurum ayrı ayrı istemektedir. Oysa belgeler bir kuruma verilir ve o kurumdan dağıtılırsa bürokrasi azalmış olacaktır." diye konuştu.