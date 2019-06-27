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ExxonMobil, Total ve ELPE Girit'te hidrokarbon arayacak

- ExxonMobil, Total ve Hellenic Petroleum şirketlerinden oluşan konsorsiyum, Girit'in batısında petrol ve doğal gaz arayacak - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras: - "Bugün bu tarihi ve sembolik değeri olan anlaşmayla Yunanistan, doğal kaynaklarını kullanmak için kararlı bir adım atıyor"

ExxonMobil, Total ve ELPE Girit'te hidrokarbon arayacak
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ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 2 ila 4 yılda Girit'in batısındaki hidrokarbon potansiyelinin netleşeceğini belirterek, "Bugün bu tarihi ve sembolik değeri olan anlaşmayla Yunanistan, doğal kaynaklarını kullanmak için kararlı bir adım atıyor." dedi.

Çipras, Atina'da düzenlenen, "Açık Deniz Batı Girit Bloğu Hidrokarbon Arama ve Çıkarma Lisansı Töreni"nde, bölgedeki petrol ve doğal gaz aramalarının Yunanistan ekonomisine olumlu katkıda bulunacağını ifade etti.

Girit'in batısındaki hidrokarbon potansiyelinin 2 ila 4 yılda netleşeceğini kaydeden Çipras, "Bugün bu tarihi ve sembolik değeri olan anlaşmayla Yunanistan, doğal kaynaklarını kullanmak için kararlı bir adım atıyor." diye konuştu.

Törene, Yunanistan Enerji Bakanı Yorgos Stathakis, ABD ve Fransa'nın Atina Büyükelçileri ile şirketlerin yöneticileri katıldı.

Amerikan ExxonMobil, Fransız Total ve Yunan petrol şirketi Hellenic Petroleum'dan (ELPE) oluşan konsorsiyum, Girit adasının batısında hidrokarbon arama ve çıkarma faaliyetleri yürütmek için 8 yıllığına ruhsat aldı.

Konsorsiyum Girit'in batısında yaklaşık 40 bin kilometrekarelik iki blokta arama ve çıkarma faaliyetlerinde bulunulabilecek.


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Doğal GazELPEExxonMobilHidrokarbonTOTALYunanistan
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