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Eylülde doğal gazda abone sayısı arttı

- Geçen yıl eylülde 13 milyon 669 bin 620 olan Türkiye'deki toplam doğal gaz abone sayısı, bu yılın aynı ayında 14 milyon 878 bin 47'ye yükseldi

Eylülde doğal gazda abone sayısı arttı
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ANKARA (AA) - Türkiye'deki toplam doğal gaz abone sayısı eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,84 artarak 14 milyon 878 bin 47 oldu.

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği'nin (GAZBİR) hazırladığı sektör raporunda, söz konusu dönemde abone sayısında 1 milyon 152 bin 282, serbest tüketici sayısında ise 55 bin 575 artış olduğu belirtildi.

Geçen yıl eylülde Türkiye'deki toplam doğal gaz abone sayısının 13 milyon 669 bin 620 olduğu kaydedilen raporda, bu rakamın 2018 eylülde yüzde 8,84 artışla 14 milyon 878 bin 47'ye yükseldiği bildirildi.

Eylülde doğal gaz tüketiminin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 3 milyar 306 milyon metreküp olarak gerçekleştiğine işaret edilen raporda, "Eylülde 2017'nin aynı ayına göre doğal gaz ithalat miktarı yüzde 11 azalarak 3 milyar 281 milyon metreküp oldu. İthal edilen doğal gazda LNG’nin payı da geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 28 azalarak 321 milyon metreküpe geriledi." ifadeleri kullanıldı.

Eylülde en çok doğal gaz ithal edilen ülkeler ise sırasıyla Rusya, Azerbaycan, İran, Cezayir ve Nijerya oldu.

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