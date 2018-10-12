Eylülde küresel petrol arzı arttı

ANKARA (AA) - Küresel petrol arzı eylül ayında bir önceki aya göre kısmı bir artışla günlük 100 milyon 300 bin varile ulaştı.



Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi günlük 100 bin varil artışla 32 milyon 780 bin varile ulaşarak, son bir yıldaki en yüksek seviyeyi gördü.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 6 milyon 980 bin varil oldu. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi günlük 39 milyon 760 bin varil düzeyinde gerçekleşti.



Eylülde OPEC içinde günlük bazda en fazla üretim artışı Suudi Arabistan'da yaşandı. Bu ülkede günlük petrol üretimi 100 bin varil artışla 10 milyon 520 bin varili buldu.



Suudi Arabistan'dan sonra en fazla günlük üretim artışı sağlayanlar sırasıyla Libya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Nijerya oldu. Günlük petrol üretimi, Libya'da 80 bin varil artışla 1 milyon 60 bin varile, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 70 bin varil artışla 3 milyon 50 bin varile ve Nijerya'da 50 bin varil artışla 1 milyon 710 bin varile yükseldi.

Geçen ay OPEC içinde en fazla üretim düşüşü ise İran'da yaşandı. İran'ın günlük petrol üretimi 180 bin varil azalarak 3 milyon 450 bin varile geriledi. Venezuela'da da günlük petrol üretimi 20 bin varil azalarak 1 milyon 230 bin varile düştü.

Eylülde OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise geçen ay toplamda 60 milyon 540 bin varil oldu. Böylece, küresel petrol arzı eylülde bir önceki aya göre kısmi bir artışla 100 milyon 300 bin varile ulaştı.

Rapora göre, 2018'de OPEC dışı ülkelerin petrol arzı geçen yıla göre günlük ortalama 2 milyon 200 bin varil artarak 60 milyon 200 bin varile, 2019'da da günlük 1 milyon 800 bin varil artışla 61 milyon 900 bin varile ulaşacak.

- Küresel talep 2019'da 100 milyon 500 bin varili bulacak



IEA'nın raporunda, bu yıl küresel petrol talebinin günlük ortalama 99 milyon 200 bin varili bulacağı, 2019'da ise 100 milyon 500 bin varile yükseleceği öngörülüyor.

Bu yıl petrol talebinde 34 milyon 900 bin varille Asya Pasifik ülkeleri başı çekerken, bu ülkeleri 31 milyon 900 bin varille Amerika kıtası ve 15 milyon varille Avrupa izleyecek.