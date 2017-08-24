Ezine peyniri dünya markası olacak

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Hedef Ezine peynirini yurt dışına açmak. Nasıl ki bugün Yunanlıların Feta'sı dünya çapında markaysa bizim Ezine'miz de dünya çapında bir marka haline gelecek." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ile Çanakkale Ticaret Borsasının 2015-2016 yıllarında yüksek düzeyde ticari kazanç beyan eden, döviz kazandıran ve tescil işlemi gerçekleştiren üyeleri için düzenlenen müşterek ödül töreninde yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin çok nadide bir şehir olduğunu söyledi.

Çanakkale'de tarihin ve turizmin fazlasıyla yer aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Tarih var, deniz var. Allah size her şeyi vermiş. Müthiş de topraklar vermiş. Çanakkale baktığınız zaman, Allah'a çok şükür, huzur var, her şey var. Şimdi topraklara bakıyorum. Bizim Kayseri'de inanın yeşil fidanı alıyoruz, dikiyoruz. 5 sene sonra ağaç ölüyor. Çanakkale'de kuru dalı dik, bir sene sonra meyve vermeye başlıyor. Allah'tan reva mı bu? Siz buradasınız, biz oradayız. Şimdi size de 5 vakit namaz farz. Bize de 5 vakit namaz farz. Ben diyorum ki eğer Kayseriliye 5 vakit namaz farzsa, Çanakkale'de ilave 5 vakit şükür namazı kılınması lazım. Allah size böyle bereketli topraklar verdi diye. Çanakkale'de 109 tane farklı ürün ekiliyor. Şu zenginliğe bakın. 109 tane farklı ürün içinde 35 ürün ve organik tarımda Türkiye'de ilk 10 içinde Çanakkale var."

Hisarcıklıoğlu, Çanakkale'nin meşhur Ezine peyniri konusunda da ticaret borsasının önemli girişimleri bulunduğuna değinerek "Kaya Üzen başkanımız gerçekten Ezine peyniri konusunda çok koşturuyor. Coğrafi işaretleme konusunda gerçekten çok çaba sarf etti. Bundan sonra hedef Ezine peynirini yurt dışına açmak. Nasıl ki bugün Yunanlıların Feta'sı dünya çapında markaysa bizim Ezine'miz de dünya çapında bir marka haline gelecek. Çünkü bütün ulusal ve uluslararası fuarlarda Kaya başkanımız bizim Ezine peynirimizi tanıtıyor."

Borsa üyelerinin ödüllerini veren Hisarcıklıoğlu, daha sonra Çanakkale Ticaret Borsası'nın kurucularından olan ve halen başkan yardımcısı görevinde bulunan, gelecek dönem için seçimlere katılmayacağını açıklayan TOBB Delegesi Salamon Halyo'ya plaket takdim edip emeklilik pastasını kesti.

Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen ile üyeler katıldı.