Fabrika atıkları solucan gübresine dönüştürülüyor

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri Şeker Fabrikası, hayvansal ve fabrika üretim atıklarından yılda 5 milyon solucan ve 13 ton solucan gübresi üretiyor.

Orta Anadolu çiftçisinin önemli stratejik ürünü şeker pancarını işleyen Kayseri Şeker Fabrikası, farklı alanlarda da ekonomiye katkı sağlıyor.

Kayseri Şeker Ar-Ge merkezince "Kontrollü koşullarda organik atık/artıklarla şeker pancarı melası kullanılarak, Kırmızı Kaliforniya Solucanı ile solucan gübresi üretimi" adı altında yürütülen proje kapsamında, Kocasinan ilçesinde bulunan fabrika alanındaki hayvansal ve fabrika üretim atıklarının bir kısmı değerlendirilerek, yıllık 5 milyon adet solucan ve 13 ton solucan gübresi üretiliyor.

Proje kapsamında, 300 metrekare kapalı alan ve 2 bin metrekare açık alanda oluşturulan Pandoğa çiftliğinde, 2 adet sürekli akış sistemi, iklimlendirme ünitesi, havalandırma sistemi ve 8 kültür havuzu yer alıyor.

Çiftlikte görevli ziraat mühendisi Şerife Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'ten beri yürüttükleri çalışmalar neticesinde yıllık 5 milyon adet solucan ve 13 ton gübre ürettiklerini söyledi.

Hedeflerinin 120 ton gübre üretimi olduğunu dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

"Geçen sene pilot tesisimizi kurduk, üretime devam ediyoruz. Şu anda iki tane sürekli akış sistemimiz, yer sistemimiz ve kültür havuzlarımız var. Yaklaşık 5 milyon solucana sahibiz. Üretimi hem organik atıklar hem de melasla gerçekleştiriyoruz. Pandoğa isimli çiftliğimizde organik atıkları melasla karıştırarak yem hazırlıyoruz. Bunları solucanlara yediriyoruz. Oluşan solucan gübresi, hümik ve fülvik asit oranı ve organik madde oranı yüksek, makro ve mikro besin elementleri açısından zengin bir gübre. Bitkilerde yüzde 20-40 ürün artışı sağlar. Bunun dışında 10-15 gün erken hasat avantajı sağlar. Toprağın su tutma kapasitesini artırır. Çevreci bir üründür. Kokusuzdur ve yabancı tohum içermez. Tarla, sera ve süs bitkilerinde rahatlıkla kullanılabilir."

Tarım arazilerinde ideal organik madde oranının yüzde 3-4 olması gerektiğini, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 1,5'i geçmediğini anlatan Kaya, bunu artırmanın sürdürülebilir tarım için zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

- 50 bin lira maliyetle kuruldu

Tesisin 50 bin liraya mal olduğunu aktaran Kaya, "Sürekli büyüyen bir tesis olduğundan hem solucan hem de gübre satışıyla masrafların tümünü çıkarttık. Bir yılda 53 bin lira gelir elde ettik. Tek kişinin çalıştığı tesis kendine yeten bir yer oldu." dedi.

Kaya, daha fazla verim elde etmek için melasla nemlendirme işlemleri yaptıklarını ve melaslı suyun solucanlara enerji vererek üretimde verimliliği ve popülasyonu artırdığını söyledi.

Kaya, solucan gübresinin kilogramını fabrika içindeki satış noktasında 2 liradan sattıklarını da sözlerine ekledi.