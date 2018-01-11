Fabrikalar kuruldu, doğdukları yerde doyuyorlar

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordu'nun Ulubey ilçesinde bir yıl içinde açılan 3 fabrika ile 400 kişiye iş imkanı sağlandı.

Ulubey Belediyesinin desteğiyle 2017 yılında açılan iki tekstil ve bir silah fabrikası yöre halkının yeni geçim kapısı oldu.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan yöre halkının yüzünü güldüren fabrikaların istihdam kapasitelerinin artırılması amaçlanıyor.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye son bir yıl içinde kazandırdıkları fabrikaların yaklaşık yatırım tutarının 15 milyon lira olduğunu söyledi.

Ciddi emeklerin neticesinde kurulan fabrikalar sayesinde göçün önüne geçildiğine işaret eden Türkcan, "Yıllardır hemşehrilerimiz çalışmak için Türkiye'nin dört bir yanına gitmek durumunda kalıyorlardı. Artık bu vatandaşlarımız doğup büyüdükleri ilçelerinde çalışabiliyorlar." dedi.

Türkcan, fabrikaların özellikle genç istihdamına katkısına dikkati çekerek, "Özellikle gençlerimiz iş için memleketlerinden ayrılmayacaklar. Dolayısıyla en büyük mutluluğu da bu noktada yaşıyoruz." diye konuştu.

Söz konusu fabrikaların istihdam kapasitesini artırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Türkcan, işçi sayısını kısa sürede bin kişiye çıkarmak istediklerini vurguladı.

Türkcan, fabrika çalışanlarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu ve kendilerine sunulan imkanlardan memnun olduklarını dile getirdi.



Türkcan, fabrikalarda üretilen ürünlerin ihracatının da yapıldığını, özellikle medikal ürünler üzerine faaliyet gösteren tekstil fabrikasından birçok ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

"Silah fabrikamızda da piyade tüfeğinin bazı parçaları üretilmektedir." diyen İsa Türkcan, bölge halkına iş, aş sağlayan fabrikaların açılması noktasında kendilerine destek olan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Ordu Valiliğine teşekkür etti.

- Firma sahipleri de memnun

İlçedeki tekstil fabrikasının sahiplerinden Erkan Çıtak da fabrikalarının örme grubu üzerine İstanbul bağlantılı olduğunu söyledi.

Fason dikim üzerine çalıştıklarını belirten Çıtak, "Şu anda çalıştırdığımız kişi sayısı 100'ün üzerinde. Amacımız işlerimizi daha da büyütüp işçi sayısını ikiye, belki üçe katlamak." dedi.

Çıtak, ilçe halkına iş imkanı sağladıkları için çok gururlu ve mutlu olduklarını ifade ederek, "İnsanların bizden kazandıkları paralarla evine ve ailesine destek sağlaması bize gurur veriyor." diye konuştu.

Silah firmasının sahibi Yalçın Demirel de memleketi Ordu'ya böyle bir yatırımı kazandırdığı için mutlu olduğunu dile getirdi.



















































