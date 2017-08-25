FAE'den fındık için “harman“ uyarısı

GİRESUN (AA) - Fındık Araştırma Enstitüsü (FAE) Müdürlüğü, fındığın hasat edilerek kurutulması için harman alanında yapılması gerekenler konusunda üreticileri uyardı.

FAE Müdürü Aysun Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahçeden hasat edilen fındığın, harman yerine getirilerek bekletilmeden serilmesi gerektiğini söyledi.

Fındıkta bu süre içerisinde solunumun devam ettiğine dikkati çeken Akar, ürün kapalı ortamda kalmaya devam ettiği sürece kızışma denilen olayın meydana geldiğini, bunun da fındıkta çürümelere neden olduğunu belirtti.

Akar, harmandaki fındığın güneşte 3-5 gün boyunca gün içerisinde bir kaç kere tırmıkla ya da tahta kürekle karıştırılarak soldurma işlemi gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, yağmurlu havalarda örtünün ürüne temas etmeyecek şekilde örtülmesinin uygun olduğunu anlattı.

Üreticilerden harmanlamada hassasiyet göstermesini isteyen Akar, "Burada gerekli hassasiyet gösterilmediği takdirde daha sonraki depolama koşullarında aflatoksin, peroksit, serbest yağ asidi gibi fındığın kalitesini olumsuz etkileyen bazı maddeler oluşabilmektedir." dedi.

Akar, aflatoksin oluşumunun hasatta başladığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Erken veya geç hasat edilen fındıklarda aflatoksin görülebilir. Erken hasat edilen fındıkların nem değerinin yüzde 30'dan yüksek olması, geç hasat edilenlerin ise yerde nemli, ıslak koşullarda uzun süre beklemesi nedeniyle aflatoksin oluşumu görülebilmektedir."

Kurutmada kullanılacak harman yerinin, beton zemin olmasını tavsiye ettiklerini vurgulayan Akar, "Tabii ki pek çok üreticimiz beton zemine sahip değil, genellikle toprak zeminli harman yerleri kullanılmakta. Toprak zemin olsa bile toprağın temiz, sıkıştırılmış ve hafif meyilli olması gerekir." diye konuştu.

Zuruflarından ayrılan fındıkların güneşte kurutulduğunu belirten Akar, kuruyan kabuklu fındığın nem değerinin yüzde 12, iç fındığın nem değerinin de yüzde 6 olmasının istendiğini aktardı.

- "Kurutma makinesi zaman ve maddi tasarruf sağlayacaktır"

FAE olarak fındık kurutma makinesi kullandıklarını kaydeden Akar, şunları söyledi:

"Üreticiler arasında da kurutma makinesinin yaygınlaştırılması gereklidir. Bunun için işbirliğine hazırız. Güneşte 72 saat süren kurutma işlemi makine ile yaklaşık 12 saatte bitebilmektedir. Böylelikle üreticilerimiz zaman ve maddi tasarruf sağlayacaklardır. Dünyanın fındık üreten diğer ülkelerinde hasatta olduğu gibi kurutmada da makineleşme sağlanmıştır. Ülkemizde ise nispeten Batı Karadeniz'de fındık kurutma makineleri kullanılmaktadır."

Akar, depolamada naylon file çuvalların veya jüt çuvalların kullanılmasını tavsiye ederek, çuvallama işleminin güneşli ve fındığın sıcak olduğu saatlerde yapılmaması gerektiğini belirtti.

Çiftçilerden depo olarak kullanılacak yeri havadar ve rutubetsiz tutmalarını isteyen Akar, "Çuvallar zemin ve duvarlarla temas etmeyecek şekilde gerekli tedbirler alınarak istiflenmelidir, kemirgen ve zararlılara karşı önlemler de mutlaka alınmalıdır." dedi.