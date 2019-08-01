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Faiz indirimine startı Ziraat verdi!

TCMB'nin politika faizini yüzde 20'nin altına çekmesinin ardından gözler bankalara çevrilmişti. Faiz indiriminde ilk adımı, Ziraat Bankası attı. Banka; konut, tüketici ve ticari kredi faiz oranlarını düşürdü. Diğer bankaların da yeni faiz oranlarını kısa süre içinde duyurması bekleniyor.

Faiz indirimine startı Ziraat verdi!
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesinin ardından, başta kamu bankaları olmak üzere bankaların faiz indirmeye yakın zamanda başlayacağını açıklamıştı.

Faiz indiriminde ilk adımı, Ziraat Bankası attı. Banka; konut, tüketici ve ticari kredi faiz oranlarını düşürdü.

İşte Ziraat Bankasının yeni kredi faiz oranları:

Konut Kredisi Faiz Oranları:
 

Kredi Tutarı Azami Vade Faiz Oranı
500.000'e kadar 180 ay Aylık 0,99  
500.001 – 1.000.000 180 ay Aylık 1,19  
1 milyon üzeri 180 ay Aylık 1,39 

*Kredili çalışan konut sektörü firmaları, bu konuda Bankamız ile anlaşmaları halinde katkı payı ödeyerek daha uygun faiz oranları ile müşterilerine kredi kullanma imkanı sağlayabilecektir. 

Tüketici Kredisi Faiz Oranları:  
 
Azami Vade Faiz Oranı
Bankamızdan Maaş Alan
Müşteriler için		 60 ay 1,49%
Diğer Müşterilerimiz için 60 ay 1,59%
 
Kurumsal Kredi Faiz Oranları:
 
Firma Kredi Değerlendirme Notu Kurumsal Kredi Faiz Oranı
A 17%
B 17,50%
C 18,00%
Yapılandırma ve 24 aydan uzun vadeli kredilerde azami %19,00 faiz oranı uygulanacaktır.
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TCMBHazine Ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakZiraat BankasıFaiz Indirimi Ziraat
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