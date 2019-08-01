Faiz indirimine startı Ziraat verdi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesinin ardından, başta kamu bankaları olmak üzere bankaların faiz indirmeye yakın zamanda başlayacağını açıklamıştı.
Faiz indiriminde ilk adımı, Ziraat Bankası attı. Banka; konut, tüketici ve ticari kredi faiz oranlarını düşürdü.
İşte Ziraat Bankasının yeni kredi faiz oranları:
Konut Kredisi Faiz Oranları:
|Kredi Tutarı
|Azami Vade
|Faiz Oranı
|500.000'e kadar
|180 ay
|Aylık 0,99
|500.001 – 1.000.000
|180 ay
|Aylık 1,19
|1 milyon üzeri
|180 ay
|Aylık 1,39
*Kredili çalışan konut sektörü firmaları, bu konuda Bankamız ile anlaşmaları halinde katkı payı ödeyerek daha uygun faiz oranları ile müşterilerine kredi kullanma imkanı sağlayabilecektir.
Tüketici Kredisi Faiz Oranları:
|Azami Vade
|Faiz Oranı
|Bankamızdan Maaş Alan
Müşteriler için
|60 ay
|1,49%
|Diğer Müşterilerimiz için
|60 ay
|1,59%
Kurumsal Kredi Faiz Oranları:
|Firma Kredi Değerlendirme Notu
|Kurumsal Kredi Faiz Oranı
|A
|17%
|B
|17,50%
|C
|18,00%
|Yapılandırma ve 24 aydan uzun vadeli kredilerde azami %19,00 faiz oranı uygulanacaktır.