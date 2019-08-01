Faiz indirimine startı Ziraat verdi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesinin ardından, başta kamu bankaları olmak üzere bankaların faiz indirmeye yakın zamanda başlayacağını açıklamıştı.



Faiz indiriminde ilk adımı, Ziraat Bankası attı. Banka; konut, tüketici ve ticari kredi faiz oranlarını düşürdü.



İşte Ziraat Bankasının yeni kredi faiz oranları:



Konut Kredisi Faiz Oranları:



Kredi Tutarı Azami Vade Faiz Oranı 500.000'e kadar 180 ay Aylık 0,99 500.001 – 1.000.000 180 ay Aylık 1,19 1 milyon üzeri 180 ay Aylık 1,39

Azami Vade Faiz Oranı Bankamızdan Maaş Alan

Müşteriler için 60 ay 1,49% Diğer Müşterilerimiz için 60 ay 1,59%

Firma Kredi Değerlendirme Notu Kurumsal Kredi Faiz Oranı A 17% B 17,50% C 18,00% Yapılandırma ve 24 aydan uzun vadeli kredilerde azami %19,00 faiz oranı uygulanacaktır.

*Kredili çalışan konut sektörü firmaları, bu konuda Bankamız ile anlaşmaları halinde katkı payı ödeyerek daha uygun faiz oranları ile müşterilerine kredi kullanma imkanı sağlayabilecektir.