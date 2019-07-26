"Faizin düşmesi sanayide üretimi artıracak"

ANKARA (AA) - MEHMET FATİH ERDOĞDU - OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Başkanı Orhan Aydın, Merkez Bankasının faiz indirimi kararıyla ilgili, "Faizin düşmesi ekonomi ve sanayi için çok kritik bir karar. Yüksek faiz üretime gerçekten darbe vuruyor. İndirim kararıyla sanayide üretim artacaktır." dedi.

Aydın, Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun politika faizini 425 baz puan indirmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Yüksek faizin üretim mekanizmasını durma noktasına getirdiğini ifade eden Aydın, faizdeki düşüşün üreticileri ve sanayicileri yeniden harekete geçireceğini, böylece yeni yatırımların yapılacağını dile getirdi.

Aydın, "Faizin düşmesi ekonomi ve sanayi için çok kritik bir karar. Yüksek faiz üretime gerçekten darbe vuruyor. İndirim kararıyla sanayide üretim artacaktır." diye konuştu.

- "Ekonomide kalıcı iyileşme üretimle mümkün"

Düşük faizle artan üretimin, kalıcı ve sürdürülebilir ekonomiye can vereceğini belirten Aydın, "Herkesin beklentisi üretime ve ihracata dayalı reel ekonomi. Bunun gerçekleşmesiyle ekonomide iyileşme kalıcı olarak mümkün olacaktır. Yüksek faiz maliyetleri artırıyor. Rekabet gücünü ve yatırımı zayıflatıyor. Şimdi bu düşüşle insanlar yeniden harekete geçecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, kararın etkilerinin hızla görüleceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İnsanlar kredi kullandığı zaman bunu maliyetine ekliyor. Uluslararası arenada rekabet gücünüz azalıyor, paranız kıymetsizse sistem çalışamaz hale geliyor. Faiz indiriminin etkileri hemen görülecektir. Biz bile ekranlara bakıp 'iyi şeyler oluyor' demeye başlıyoruz. Ertelediklerimizi yapmaya, satın almaktan vazgeçtiğimiz şeyleri almaya başlıyoruz. Maliyetlerimizin iyi olacağına dair ümitlerimiz artıyor. Yüksek faiz duvar gibi karşınızda dururken bu ortam yakalanamıyor."

Orhan Aydın, Türkiye'nin nitelikli insan kaynağını kullanarak üretime kafa yorması gerektiğini, aksi takdirde yerli üreticinin kendini yabancı kaynaklardan kredi ve mal aldığı kısır bir döngünün içinde bulacağını ifade etti.