Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda mersin dünya
Faiz düştü ama yetmez
Faiz düştü ama yetmez
SoftBank Group'tan yapay zekaya yeni fon
Yapay zekaya fon
Alman kimya devi Bayer'e tazminat indirimi
Bayer'e tazminat indirimi
Köprü ve otoyol gelirleri
Köprü ve otoyol gelirleri
Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
Merkez'den faiz indirimi

"Faizin düşmesi sanayide üretimi artıracak"

- OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın: - "Faizin düşmesi ekonomi ve sanayi için çok kritik bir karar. Yüksek faiz üretime gerçekten darbe vuruyor. İndirim kararıyla sanayide üretim artacaktır" - "Herkesin beklentisi üretime ve ihracata dayalı reel ekonomi. Bunun gerçekleşmesiyle ekonomide iyileşme kalıcı olarak mümkün olacaktır"

banner17

ANKARA (AA) - MEHMET FATİH ERDOĞDU - OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Başkanı Orhan Aydın, Merkez Bankasının faiz indirimi kararıyla ilgili, "Faizin düşmesi ekonomi ve sanayi için çok kritik bir karar. Yüksek faiz üretime gerçekten darbe vuruyor. İndirim kararıyla sanayide üretim artacaktır." dedi.

Aydın, Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun politika faizini 425 baz puan indirmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Yüksek faizin üretim mekanizmasını durma noktasına getirdiğini ifade eden Aydın, faizdeki düşüşün üreticileri ve sanayicileri yeniden harekete geçireceğini, böylece yeni yatırımların yapılacağını dile getirdi.

Aydın, "Faizin düşmesi ekonomi ve sanayi için çok kritik bir karar. Yüksek faiz üretime gerçekten darbe vuruyor. İndirim kararıyla sanayide üretim artacaktır." diye konuştu.

- "Ekonomide kalıcı iyileşme üretimle mümkün"

Düşük faizle artan üretimin, kalıcı ve sürdürülebilir ekonomiye can vereceğini belirten Aydın, "Herkesin beklentisi üretime ve ihracata dayalı reel ekonomi. Bunun gerçekleşmesiyle ekonomide iyileşme kalıcı olarak mümkün olacaktır. Yüksek faiz maliyetleri artırıyor. Rekabet gücünü ve yatırımı zayıflatıyor. Şimdi bu düşüşle insanlar yeniden harekete geçecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, kararın etkilerinin hızla görüleceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İnsanlar kredi kullandığı zaman bunu maliyetine ekliyor. Uluslararası arenada rekabet gücünüz azalıyor, paranız kıymetsizse sistem çalışamaz hale geliyor. Faiz indiriminin etkileri hemen görülecektir. Biz bile ekranlara bakıp 'iyi şeyler oluyor' demeye başlıyoruz. Ertelediklerimizi yapmaya, satın almaktan vazgeçtiğimiz şeyleri almaya başlıyoruz. Maliyetlerimizin iyi olacağına dair ümitlerimiz artıyor. Yüksek faiz duvar gibi karşınızda dururken bu ortam yakalanamıyor."

Orhan Aydın, Türkiye'nin nitelikli insan kaynağını kullanarak üretime kafa yorması gerektiğini, aksi takdirde yerli üreticinin kendini yabancı kaynaklardan kredi ve mal aldığı kısır bir döngünün içinde bulacağını ifade etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FaiziMerkez BankasıOSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AydınTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5