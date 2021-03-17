Faizler artıyor vadeli mevduat cazip hale geliyor

Merkez Bankası tarafından uygulanan parasal sıkılaşma adımları, vadeli mevduat yatırımı yapmak isteyen tüketicilerin yüzünü güldürdü. Vadeli mevduat faiz oranlarını yükselten bankalarda faiz oranları %18,50’ye kadar çıkıyor.

Vadeli mevduat faiz oranları, geçtiğimiz yılın eylül ayından itibaren yükseliş trendi gösterirken, Merkez Bankasının 18 Mart’ta gerçekleştireceği Para Politikaları Kurulu toplantısından çıkacak olası bir faiz artış kararı, vadeli mevduat faizlerini daha da cazip hale getirebilir.

Konuyla ilgili açıklama yapan HangiKredi CEO’su Oray Durmazoğlu şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıldan itibaren Merkez Bankasının aldığı faiz kararları neticesinde vadeli mevduat oranlarında artış eğilimi görüyoruz. Bununla birlikte mevduat hesaplarına uygulanan stopaj indirimi vadeli mevduatı daha da cazip hale getirdi. Bu yıl, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla HangiKredi üzerinden yapılan online vadeli mevduat hesabı başvurularında %50’lik bir artış söz konusu. Birikim yapmayı düşünen ya da birikimleriyle konut / taşıt alımına yönelik taleplerini erteleyen tüketiciler için bu faiz oranlarının iyi bir yatırım fırsatı olduğunu söyleyebiliriz. ”

Son iki PPK toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmeyen Merkez Bankasının, döviz kurlarının son dönemdeki yükselişiyle birlikte mart-nisan ayı enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü revize olması sonucu 50 ila 100 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirebileceği öngörülüyor.

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