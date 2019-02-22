"Faizlerde düşüş sürerse 200 bin ek konut satılır"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN/HANDAN GÜNEŞ - Yüksek faiz oranları nedeniyle ipotekli konut satışlarının dip yapması sonrası Halkbank ve VakıfBank'ın faiz oranlarında indirime gitmesi sektör temsilcilerini sevindirdi.

Halkbank ve VakıfBank'ın konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1,49'a çekmesinin sektörü bir nebze de olsa rahatlatacağını belirten sektör temsilcileri, indirimlerin sürmesi ve oranların yüzde 1 civarına gerilemesi halinde 200 bin ek konut satılacağı, tüketicilerin de bankaların da kazançlı çıkacağı görüşünde.

Türkiye genelinde satışı gerçekleştirilen toplam konutların içerisindeki ipotekli konut satışlarının payı son 6 yılda yüzde 40'lardan 20'lere geriledi.

Geçen yıl toplam konut satışı 2017'ye göre yüzde 2,4 azalarak 1 milyon 375 bin 398 olmuş, bunların yüzde 20'sine denk gelen 276 bin 820 adet konut ipotekli satılmıştı. Ülke genelinde satılan ipotekli konutların toplam satışlar içerisindeki payı, 2017, 2016 ve 2015'te yüzde 34 olurken, 2014'te yüzde 33 olarak gerçekleşmişti.

Faizlerin artmasıyla bu rakam geçen yıl yüzde 20'ye kadar düşerken, yeni yılın ilk ayında ise dip görüldü. Ocakta ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,2 azalarak 6 bin 537'ye geriledi.

Bankaların kullandırdığı ortalama konut kredi oranı ise 2018'de aylık yüzde 2,42'ye kadar çıkmıştı. Geçen yıl bankalarca verilen konut kredisi 2017'ye göre yüzde 1,8 azalarak 188 milyar 108 milyon liraya gerilemişti.

Ekonomideki dengelenme süreci ve yeni yılla birlikte düşüşe geçen faiz oranları bankaları harekete geçirdi. VakıfBank, 1,5 milyon TL'ye kadar olan konut kredilerinde aylık faiz oranını yüzde 1,63'ten yüzde 1,49'a indirdi.

Halihazırda en düşük konut kredisi oranı yüzde 1,49 ile Halkbank ve VakıfBank tarafından veriliyor.

Gayrimenkul sektör temsilcileri, aylık oranların yüzde 1 ve altında olması halinde ek 200 bin adet konut satılacağını belirterek, diğer bankaların da indirim yapması gerektiği görüşünde.





- "Sektöre bir nebze de olsa nefes aldıracak"





Coldwell Banker Türkiye ve Era Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu bankalarının konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde indirime gitmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'de son 6 yılda 1 milyon 73 bin adet konut stoku oluştuğunu dile getiren Taş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sadece 2018'de konut kredi faiz oranları 2017'de ortalama yarım puan artışla yüzde 1,5'e yükseldi ve satılamayan 218 bin konut stoka eklendi. Halkbank ve Vakıfbank'ın başlattığı bu indirim kampanyası sektöre bir nebze de olsa nefes aldıracaktır ama biz Coldwell ve Era olarak 150'nin üzerinde ofis bin 500'ün üzerinde emlak danışmanı ile Türkiye'nin her yerindeyiz. Aldığımız geri dönüşler konut kredi faiz oranlarının yüzde 1'in altına çekilmesinin çok kıymetli olduğunu gösteriyor. Nitekim genel resimde faiz oranlarında bir düşüş eğilimi uzun süredir var, devamı gelirse satışlar ciddi oranda artar."





- "Faizlerde düşüşün sürmesi tarafların lehine"





Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, kamu bankalarının tüketici kredi faiz oranlarını yüzde 1,72'lerden yüzde 1,49'lara çekmesinin herkesin istediği bir adım olduğunu belirterek, "Bunun devamının gelmesi ve psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına çekilmesi önemli." dedi.

Vakıfbank ve Halkbank'ın 0,33 puanlık indiriminin 120 ay vade ve 400 bin liralık bir kredide aylık 400 TL, toplamda 45 bin TL iyileştirme anlamına geldiğini aktaran Çelik, şu bilgileri verdi:

"Bu rakamlar o kadar kıymetli ki, 2016, 2017 ve 2018'in ocak aylarındaki ipotekli konut satış ortalaması 30 bin 400 adetken, bu yılın aynı ayında söz konusu rakam 6 bin 537'ye düştü. Yüzde 80 düşüşten bahsediyoruz. 2017'de ortalama yüzde 1 seviyesinde olan konut kredi faiz oranı 2018'de yüzde 1,5 olduğu için ipotekli konut satışı yaklaşık 200 bin azalarak, 473 binden 276 bine geriledi. Yarım puanlık bir değişim ipotekli konut satışlarında 200 bin adet ev satışını etkiliyor. Faiz oranları yüzde 1 seviyesine düşerse 200 bin ek konut satılır. Bu durum üreticiyi ve tüketiciyi mutlu ederken, bankacılık sektörünü de canlandırır. Dolayısıyla kamu bankalarının başlattığı kampanyanın devamının gelmesi gerekir."





- "Son 6 ayın en düşüğü"





Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, son günlerde farklı bankalardan gelen faiz indirimi haberlerini sevinçle karşıladıklarını belirterek, son olarak VakıfBank'ın faiz oranını yüzde 1,49'a çekmesiyle oranların son 6 ayın en düşüğüne indiğini söyledi.

Yüksek seyreden faiz oranları nedeniyle yatırımcının bekleme pozisyonuna geçebildiğini dile getiren Babacan, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla faiz oranlarında ne kadar çok indirim yapılırsa satışlarda da aynı paralellikte artış yaşanıyor. Bu noktada faizlerin psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına indirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bankalarımızı bu yönde adım atmaya davet ediyoruz. Faizlerin yüzde 1'in altına indirilmesiyle beklemeye geçen yatırımcılarımızı alış yönlü harekete geçirerek, satışlarımızı artırabiliriz."





- "Tüm bankalar bu konuda adım atmalı"





Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, faiz oranlarının düşmesinin yatırımcının satın alma davranışında belirleyici bir etki oluşturduğunu vurguladı.

Atmaca, "Kredi faiz oranları yükseldiği zaman yatırımcı, konut yatırımına çekimser bakabiliyor. Sektörümüzün artan faiz oranları nedeniyle bekleme pozisyonuna geçen yatırımcıyı yatırım yapmaya teşvik edecek faiz oranlarına ihtiyacı var. Bankaların faiz indirimine yönelik attığı adımları artırmaları gerektiğine inanıyoruz. Tüm bankaları bu yönde adım atmaya davet ediyoruz." dedi.