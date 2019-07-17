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"Faizlerdeki düşüş eğiliminin artarak devam etmesini bekliyoruz"

- İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım: - "Faizlerdeki düşüş eğiliminin artarak devam etmesi, projelerin tamamlanma noktasına gelmesi, devlet kanadında yapılan yasal çalışmalar sonucunda makroekonomik verilerde iyileşme görülecek olması, Türkiye üzerindeki politik ve ekonomik dış baskıların yapılan müzakereler sonucunda azalması, beklentimizin temelini oluşturmaktadır"

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İSTANBUL (AA) - İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, "Faizlerdeki düşüş eğiliminin artarak devam etmesi, projelerin tamamlanma noktasına gelmesi, devlet kanadında yapılan yasal çalışmalar sonucunda makroekonomik verilerde iyileşme görülecek olması, Türkiye üzerindeki politik ve ekonomik dış baskıların yapılan müzakereler sonucunda azalması, beklentimizin temelini oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Durbakayım, haziran ayı konut satış istatistiklerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, seçim döneminin yaşandığı Haziran 2019 döneminde gerçekleşen yüzde 48,6 oranındaki daralmayı beklediklerini belirterek, her seçimde olduğu gibi konut ihtiyacı olanların ve yatırımcıların "bekle, gör" stratejisini benimsemesinin, bu daralmanın temel sebebini oluşturduğunu savundu.

Mevduat ve konut kredi faizlerinin henüz arzu edilen seviyeye inmemiş olmasının da söz konusu daralmaya yüzde 5-10 civarında katkı sağladığını belirten Durbakayım, kendi tahminlerinin, seçim dönemlerindeki konut satışlarının yüzde 25-30 seviyelerinde bir düşüş göstereceği yönünde olduğunu kaydetti.

Durbakayım, faiz ve yaz tatili etkenleri nedeniyle Temmuz 2019 döneminin de önceki yılın aynı dönemine göre küçük bir daralma ile kapacağını öngördüklerini belirterek, bu kapsamda Temmuz 2019 döneminde yaklaşık 90 bin seviyelerinde satış gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Satışlardaki bu trendin ağustos ayından itibaren yönünün yukarıya çevirmesini ve yılın son çeyreğinde artan bir ivme ile devam etmesini beklediklerini ifade eden Durbakayım, şunları kaydetti:

"Faizlerdeki düşüş eğiliminin artarak devam etmesi, projelerin tamamlanma noktasına gelmesi, devlet kanadında yapılan yasal çalışmalar sonucunda makroekonomik verilerde iyileşme görülecek olması, Türkiye üzerindeki politik ve ekonomik dış baskıların yapılan müzakereler sonucunda azalması bu beklentimizin temelini oluşturmaktadır.

Ancak sektörümüze yönelik çıkarılan yasa ve yönetmelikler sonucu yeni proje arzının azalması ve arz talep dengesine bağlı olarak fiyatlardaki trendin yukarı doğru olacağı kaçınılmaz görünmektedir. Nitekim maliyet artışların halen fiyatları tam olarak yansımaması, yeni projelerin satışa sunulmaması, konut fiyatlarının Ağustos sonuna kadar cazip hale getirmektedir."

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