ANKARA (AA) - Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, merkezi danışma kurulunun oluşturulmasına yönelik çalışmanın nihai hale getirilmesine karar verildiği bildirildi.
Hazine Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamada, kurulun 3. toplantısının, dün Başbakan Yardımcısı Mehmet Şi̇mşek başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, faizsiz finans sektöründeki küresel ve yerel gelişmelerin değerlendirildiği toplantıya ilişkin, şu ifadelere yer verildi:
"Ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması kapsamında yakın dönemde hayata geçirilen faizsiz finans ürünlerine ilişkin değerlendirme yapılmıştır. Faizsiz finans mevzuat altyapısının ele alındığı toplantıda, merkezi danışma kurulunun oluşturulmasına yönelik çalışmanın nihai hale getirilmesine karar verilmiştir."