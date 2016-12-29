Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu Toplantısı

- Hazine Müsteşarlığı: - "Toplantıda, merkezi danışma kurulunun oluşturulmasına yönelik çalışmanın nihai hale getirilmesine karar verildi"

Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu Toplantısı

ANKARA (AA) - Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, merkezi danışma kurulunun oluşturulmasına yönelik çalışmanın nihai hale getirilmesine karar verildiği bildirildi.

Hazine Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamada, kurulun 3. toplantısının, dün Başbakan Yardımcısı Mehmet Şi̇mşek başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, faizsiz finans sektöründeki küresel ve yerel gelişmelerin değerlendirildiği toplantıya ilişkin, şu ifadelere yer verildi:

"Ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması kapsamında yakın dönemde hayata geçirilen faizsiz finans ürünlerine ilişkin değerlendirme yapılmıştır. Faizsiz finans mevzuat altyapısının ele alındığı toplantıda, merkezi danışma kurulunun oluşturulmasına yönelik çalışmanın nihai hale getirilmesine karar verilmiştir."

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Faizsiz Finans Koordinasyon KuruluHazine MüsteşarlığıMerkezi Danışma Kurulu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.