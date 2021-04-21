Fakir yeni markalarla zenginleşiyor

Küçük ev aletleri sektörünün iddialı oyuncularından Fakir Hausgeräte’nin de bünyesinde yer aldığı Saruhan Grup, sektörde 2021 yılına damga vuracak imzalar attı. Çeşitli sektörlerden markaları çatısı altında bulunduran ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Saruhan Grup, gücünü katlayarak büyütüyor. Fakir Hausgeräte’yi de bünyesinde bulunduran grup, sektörün köklü markaları Delonghi ve Braun Household’un Türkiye distribütörü oldu.

1902 yılında İtalya’da kurulan Delonghi, sıra dışı çizgilere sahip, şık, performansı yüksek, güvenilir, eşsiz tasarımlarıyla ün kazanan bir marka olarak tüm dünyada özel bir konuma sahip. Malzeme ve ustalığın benzersiz, yenilikçi birleşimi olan Delonghi ürünlerinin tüm detaylarında kalite hissediliyor. İtalyan tasarımını üretici gücüyle birleştirerek global bir marka olan Delonghi Türkiye’de Saruhan Grup güvencesiyle tüketicilerle buluşacak.

1920’li yılların başında mucit atölyesinde başlayan ve kısa sürede global markaya dönüşen yolculuğunun arkasında yatan karakteristik Alman tasarımı, kalitesi ve mühendisliği bulunan Braun Household, sektörün dev isimlerinden biri. Uluslararası pek çok ödülü bulunan Braun Household, kitlesel pazara ‘iyi tasarım’ getiren ilk marka olması ile biliniyor.

1985 yılında Türkiye’yi Fakir Elektrikli Ev Aletleri ile tanıştıran Saruhan Grup, edindiği 36 yıllık deneyimi yeni markaları için kullanarak kısa sürede Delonghi ve Braun’u da Türkiye’ye sevdirmeyi hedefliyor.

Sektörün iki dev markasının Türkiye distribütörlüğünü almaktan mutlu olduklarının altını çizen Fakir Hausgeräte Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Kalkan; “Kısa zamanda Türkiye’nin güven veren markalarından olmayı başaran Fakir Hausgeräte, Türkiye pazarına girdiği günden bu yana sektörde öncü ve inovatif marka kimliğiyle tanınıyor. Sektörü büyütmek ve pazarı domine etmek adına uzun süredir bizimle yol alacak marka arayışındaydık. Yaptığımız araştırmalar ve çalışmalar sonucunda Delonghi ve Braun gibi iki dev isimle iş birliği yapmaya karar verdik. Saruhan Grup olarak bu iki markayı seçmemizin sebebi Fakir Hausgeräte gibi Ar-Ge gücü yüksek, kaliteli ve güvenilir olmalarıydı. Türk tüketicisini yakından tanıyoruz ve onların ne istediklerini iyi biliyoruz. Bu anlamda Fakir gibi bu iki markamızı da kısa sürede seveceklerini düşünüyoruz. Fakir ile çıktığımız bu yolda, küçük ev aletleri sektöründe edindiğimiz lider konumumuzu bu iki markayla birlikte daha da güçlendirme hedefimiz doğrultusunda sağlam ve emin adımlarla ilerliyoruz. Çoklu satış kanalı yönetimi konusunda edindiğimiz tecrübemizi şimdi de yeni markalarımız için kullanacağız. Sadece kanal yönetimi anlamında değil, ‘Multibrand’ yönetimi disiplinine sahip bir grup olarak her bir markanın imajını korumak ve sunduğumuz ticari güvenle birlikte markalara değer katmak amacıyla çalışıyoruz.

2021 yılının ilk günlerinde imza altına aldığımız distribütörlük anlaşmamız doğrultusunda tüm çalışmalarımızı büyük bir titizlikle tamamladık ve Mart 2021 tarihi itibariyle raflardaki yerimizi almaya başladık” dedi.