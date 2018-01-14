Faktoring sektörü 2017'de cirosunu yüzde 25 artırdı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkan Vekili ve Factors Chain International (FCI) Başkanı Çağatay Baydar, faktoring sektöründe geçen yıl yüzde 25'lik bir ciro artışı yaşandığını ve bu yıl ise artış oranının yüzde 20 seviyesinde gerçekleşebileceğini bildirdi.

Faktoring sektörünün 2017 performansı ve bu yıla ilişkin öngörülerini AA muhabiri ile paylaşan Baydar, faktörün sektörü olarak işlerinin yüzde 80'inin yurt işi işlemlerden oluştuğunu belirtti.

Baydar, sektörün iş hacminin ülkenin ticareti ile yakın ilişkisi olduğunu ve faktoringin ticareti finanse ettiğini söyledi. Dolayısıyla ticaretteki artışın faktoring sektörünün iş hacmini olumlu, ticaretteki düşüşün olumsuz etkilediğini söyleyen Baydar, "Yıllar içinde ciddi istatistiklerimiz oluştu. Ülkenin milli geliri yüzde kaç ise onu karesini alın, o yılki yurt içi faktoring sektöründeki büyümeyi bulursunuz. Örneğin yüzde 8-9 büyüme yaşadığımız yıllarda ciromuz yaklaşık yüzde 70 arttı. Ülke ekonomisi yüzde 5 daralınca ciromuz yaklaşık yüzde 30 kadar küçülür. Bu anlamda ülkenin ticaret nabzını ölçmek için faktoring sektörüne bakmanız sizlere doğru yol gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Tükiye'de faktoring sektörünün milli gelire oranının yüzde 6'nın üzerinde olduğunu ve Avrupa'daki benzer ülkelerde bu oranının yüzde 10 seviyesinde bulunduğunu dile getiren Baydar, bu oranlara ulaşabilmek için sektörün iş hacmini yüzde 50 artırması gerektiğinin altını çizdi.

Baydar, faktoringin ağırlıklı olarak KOBİ'lere hizmet verdiğini ve KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için yeni projeler üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Sektör tarafından geliştirilen "tedarik zinciri finansmanı"nın hem uygulama hem ciro anlamında ticaretin döngüsüne destek sağlayan bir çözüm olduğunu aktaran Baydar, şöyle devam etti:

"Tedarik zinciri finansmanı, tedarikçilerin satış yaptıkları alıcının kredibilitesinden faydalanarak finansal kuruluşlarca vadeyi beklemeden finanse edildiği, alıcıların da finansal kuruluşlar aracılığıyla kendi nakit akışlarını yönettiği bir sistem. Bu merkezi sistem altyapısı ile alıcılar, çoklu tedarikçiler ve finansal kurumları elektronik ortamda verilen onaylarla ilerleyen basit bir mekanizmaya kavuşuyor. Özellikle e-fatura kullanan müşterilerin tedarik zinciri platformunda finansmana ulaşmaları dakikalar içinde gerçekleşmiş olacak. Sistemin bir diğer özelliği yurt dışında uygulamaya başlanan alacakların elektronik ortamda devrinin, sağladığı altyapı sayesinde ülkemizde de uygulanacak olması. Taraflar, bu sistemde kayıtlarını elektronik ortamda saklayabilmeleri için alacaklarını istediği anda başkasına devredebilecekler. Böylece tedarik zinciri platformu firmaların nakit değeri olan alacaklarını bir alışveriş yöntemi olarak kullanımlarını kolaylaştıracak."





- " 50 milyar TL'lik yeni bir iş hacmi"









Çağatay Baydar, bu sistemin hem var olan işleri artıracağını hem de yeni müşteriler ve pazarlar kazandıracağını söyledi. Sadece platformun tek başına bir etki yapmayacağına dikkati çeken Baydar, şunları kaydetti:

"2015 yılı başından bu yana tüm faktoring işlemlerinin merkezi fatura kaydı sistemimizde e-fatura oranı yüzde 20'lerdeydi. Şu anda yüzde 50'yi aştık. Biz bu oranın gelecek 3 yıl içinde yüzde 80'e ulaşacağını düşünüyoruz. Dijitalleşen ticarete ne kadar hızlı uyum gösterebilirsek işlem hacmimiz o kadar artacak. Dünyada tedarik zinciri sistemi cirosu 2 trilyon dolar ama bu ürünün önümüzdeki yıllarda en gelişkin finansal ürün olacağı düşünülerek 10 kat büyüme potansiyeli olduğu öngörülüyor. Beklentilerimiz gerçekleşirse gelecek 3 yıl içinde sadece tedarik zinciri finansmanı sisteminde 50 milyar TL'lik yeni bir iş hacmi bekliyoruz. Ülkede katma değerin yüzde 55'ini yaratan KOBİ'lerin finansmandan aldığı pay yüzde 24. Sadece faktoring sayesinde bu oranın gelecek 5 yıl içerisinde yüzde 35'e ulaşması mümkün."





- "150 milyar liralık iş hacmine yaklaştık"





Çağatay Baydar, 2017'de sektörün karlılığı 2016'ya göre çok daha iyi durumda olduğunu belirterek, "Yanlış anlaşılmasın, 2016'da karlılığımız çok ciddi düşmüştü. Batık krediler karlılığımızı olumsuz etkilemişti. Geçen yıl ise batık kredi oranının azalması karlılığımızı olumlu etkiledi. Sektör olarak 2015 yılı karlılık rakamlarını yakaladık." dedi.

Faktoring sektörünün 61 şirket, 388 şube ve 4 bin 800 çalışan ile çoğunluğu KOBİ'ler olmak üzere 500 bin firmanın ticaretine aracılık ettiğini ifade eden Baydar, 2017'de 150 milyar liraya yakın işlem hacmine ulaşıldığını kaydetti.

Baydar, 2017'yi yüzde 25'lik bir ciro artışı ile tamamladıklarını ve 2018'de bu artışın yüzde 20 seviyesinde gerçekleşebileceğini söyledi.

Faktoringin kısa vadeli bir fonlama olmadığını, ticari akışın içinde yer alan ve nakit yönetimini sağlayan bir ürün olduğunu anlatan Baydar, ticari tarafların tamamının algısında bu durumun yavaş yavaş yer etmeye başladığına işaret etti.

Baydar, ihracat faktoringin her yıl toplam faktoring içindeki payın arttığını ancak 2018'de radikal bir değişiklik beklemediklerini sözlerine ekledi.