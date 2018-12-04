FAO'dan toprak için veri tabanı çalışması

ANKARA (AA) - DİLARA ZENGİN - Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, bu yıl Dünya Toprak Günü'nün temasının "toprak kirliliği" olacağını belirterek, "FAO ve Küresel Toprak Ortaklığı, Türkiye ve diğer ülkelerde toprakların mevcut durumunu değerlendirmek için önemli çalışmalar yapıyor. Devam eden faaliyetlerimiz arasında SoilStat (Toprak İstatistiği) adı verilen toprak kaynaklarına ilişkin veri tabanını kurmak da bulunuyor." dedi.

Gutu, AA muhabirine, toprak kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve sağlıklı toprağın önemine dikkati çekmek amacıyla kutlanan 5 Aralık Dünya Toprak Günü dolayısıyla değerlendirmede bulundu.

Dünya Toprak Günü'nün temasının bu yıl "toprak kirliliği" olduğunu dile getiren Gutu, söz konusu günün "Toprak kirliliğini durdurun" sloganıyla kutlanacağını söyledi.

Gutu, toprak kirliliğinin insanlığın gezegene bıraktığı görünmez etkilerden olduğunu belirterek, "Toprak kirliliğine çözüm ol" kampanyasının farkındalığı artırmayı amaçladığını ve insanlara toprak kirliliğini durdurma çağrısında bulunduğunu ifade etti.

- Toprak kirliliği gıda güvenliği için tehdit

Halihazırda dünya topraklarının üçte birinin bozulduğuna dikkati çeken Gutu, kirlilik nedeniyle daha fazla toprağın kaybedilme riski bulunduğunu bildirdi.

Gutu, toprak kirliliğinin herkesi etkileyeceğine işaret ederek, "Toprak kirliliği, 2050 yılına kadar 9 milyarı bulması beklenen dünya nüfusu için yediğimiz yemeği, içtiğimiz suyu ve soluduğumuz havayı zehirleyen dünya çapında bir sorundur." diye konuştu.

Toprak kirliliğine yol açan birçok maddenin yanlış tarım uygulamaları, endüstriyel faaliyetler, madencilik, işlenmemiş kentsel atıklar ve çevre dostu olmayan insan faaliyetleri kaynaklı olduğunu anlatan Gutu, şöyle devam etti:

"Toprak kirliliği, ürün verimliliğini ve kalitesini azaltarak gıda güvenliğini etkiliyor. Sağlıklı topraklar olmadan yiyeceklerimizi üretemez ve 'Sıfır Açlık' hedefini başaramayız. Bu nedenle toprak kirliliğiyle mücadele, insan sağlığı, çevre ve gıda güvenliğine yönelik risklerin en aza indirilmesi için tek yoldur."

- Türkiye'deki tarımsal çeşitliğinin nedeni farklı toprak yapısı

Gutu, Türkiye'nin tarımsal üretim çeşitliliği açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, bu çeşitliliğin ana nedenlerinden birinin ülkedeki farklı toprak yapısı olduğunu dile getirdi.

FAO'nun toprak bilgi altyapısını geliştirmeye yönelik Tarım ve Orman Bakanlığına teknik destek sağladığını belirten Gutu, şunları kaydetti:

"FAO ve Küresel Toprak Ortaklığı, Türkiye ve diğer ülkelerde toprakların mevcut durumunu değerlendirmek için önemli çalışmalar yapıyor. Devam eden faaliyetlerimiz arasında SoilStat adı verilen toprak kaynaklarına ilişkin veri tabanını kurmak da bulunuyor."