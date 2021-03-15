Faruk Erdem'in "Ah Bir Emekli Olsam" kitabı çıktı

Medyada sosyal güvenlikle ilgili verdiği bilgiler, yaptığı programlarla ses getiren Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkan Yardımcısı Faruk Erdem konuyla ilgili bir de kitap yayınladı.

Türkiye’de milyonlarca çalışanın en çok merak ettiği konulardan birisi ne zaman emekli olacağı. Değişik sosyal güvelik kurumlarına bağlı olarak çalışan, ya da emeklilik için gerekli şartları sağlamakta zorlanan, erken emeklilik imkanlarını araştıran sigortalılar için rehber olacak, gazeteci Faruk Erdem’in yazdığı ‘Ah Bir Emekli Olsam!’ isimli kitap çıktı.

Yasalarımızdaki emeklilik imkanlarını, çeşitli kesimlere sağlanan avantajları, borçlanarak erken emekli olma fırsatlarını, çalışmayanlara sağlanan emeklilik imkanlarını sade bir dille, hikayeler eşliğinde ve anlaşılır örneklerle anlatan kitapta, hiç kimseye ihtiyaç duymadan emekliliğinizi hesaplayabileceğiniz tablolar da yer alıyor. Ayrıca bu konuda akla takılacak tüm soruların cevaplarını da bu kitapta bulmak mümkün.

Faruk Erdem kitabın önsözünde şunları söylüyor: Bu kitapta ağırlıklı olarak emeklilik mevzuatını anlatıp okuyan herkesin, “Ne zaman ve nasıl emekli olurum?” sorusunun cevabını kimseye ihtiyaç duymadan bulabilmelerini sağlamaya çalıştık. Sadece çalışanlar için değil, insan kaynaklarındaki görevliler ve bu konulara ilgi gösteren herkes için bir başvuru kitabı da olsun istedik”

Bu konuda önemli bir boşluğu dolduracak olan ve Sahi Kitap tarafından çıkartılan ‘Ah bir emekli olsam’ tüm dijital platformlarda ve kitapçılarda okurlarını bekliyor.

KİTAP ARKA KAPAK YAZISI

Ev alsam, araba alsam, teknem olsa, tatile çıksam, dünyayı gezsem…

Hayaller sonsuz, kaynaklar kıt.

Herkes emekli olacağı tarihi bilmek istiyor.

Bir güvenceye ihtiyaç duyduğumuz için emekliliği önemsiyoruz. Yoksa hepimiz biliyoruz ki “Kıyı kasabasında balık tutmak, tekne ile dünya turuna çıkmak” her emekliye nasip olacak bir hayal değil. Ama emeklilik zamanı da bir gün çıkıp gelecek. Peki ne zaman ve nasıl emekli olunur? Ne kadar prim ödenmeli? Hangi şartlarda erken emeklilik hakkı kazanılıyor? Çalışmadan emeklilik mümkün mü? Emekli maaşı nasıl artırılır? Tüm bu soruların ve çok daha fazlasının cevabı işte bu kitapta. Faruk Erdem’den Ah Bir Emekli Olsam!, emeklilik için ihtiyaç duyduğunuz sihirli rakamlardan oluşan bir rehber.