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Faruk Güzeldere perakendede yeni dönemi anlatacak

Güvenilir Ürün Platformu ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak moderatörlüğünde online gerçekleşecek toplantıda PERDER Başkanı Faruk Güzeldere yeni dönemdeki gelişmeleri paylaşacak.

Faruk Güzeldere perakendede yeni dönemi anlatacak

PERDER ve Güvenilir Ürün Platformu önemli bir perakende toplantısına imza atıyor. Virüs krizi ile birlikte en çok konuşulan sektörlerin başında gelen perakende sektöründe mevcut durum masaya yatırılacak.

Güvenilir Ürün Platformu yine önemli bir etkinliğe imza atıyor. Virüs krizinin patlak vermesi ile gıda güvencesinin daha çok konuşulduğu bu günlerde tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, hayvansal ürünler, bal ve tohum üzerine ortak akıl toplantıları düzenleyen Güvenilir Ürün Platformu bu sefer perakende sektörünü masaya yatırıyor.

Virüs krizi ve sokağa çıkma yasaklarının tüketim alışkanlıklarını değiştirmesi ile gözler perakende sektörüne çevrildi. Perakende sektörünün güncel durumu, ürün tedariği, fiyat dalgalanmaları ve stokçuluk gibi konuların konuşulacağı toplantının ana konuşmacısı ise konunun en yetkili STK’sı Perakendeciler Derneği adına Faruk Güzeldere olacak.

Güvenilir Ürün Platformu ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak moderatörlüğünde online gerçekleşecek toplantıda PERDER Başkanı Faruk Güzeldere basın mensupları, yönlendirici toplum önderleri, akademisyenler ve tüketici örgütlerinin sorularını yanıtlayacak. 4 Haziran Perşembe saat 21:00 de başlayacak ve zoom üzerinden gerçekleşecek toplantıya link talepleriniz için elif.aslamaci2@gmail.com adresi ile irtibata geçebilirsiniz.

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