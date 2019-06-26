Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya seminer ekonomi Trabzon Bursa
E-spor geleceğin futbolu olacak
Geleceğin futbolu olacak
e-Dönüşüm pazarı, 2020’de 3’e katlayacak
2020’de 3’e katlanacak
Safkan Arap tayı satacak
Safkan Arap tayı satacak
Iğdır kayısısı markalaştı
Iğdır kayısısı markalaştı
TCDD'ye uluslararası görev
TCDD'ye uluslararası görev

Fas'ın en iyi drift pilotu Abdelatif Ait Mansour oldu

- Red Bull Car Park Drift dünya finalinde Fas'ı, ülke finalinde rakiplerini geride bırakan Abdelatif Ait Mansour temsil edecek - 1 Şubat’ta elemelerle başlatılan şampiyonanın dünya finali 1 Eylül'de İstanbul’da yapılacak

Fas'ın en iyi drift pilotu Abdelatif Ait Mansour oldu
banner17

İSTANBUL (AA) - Fas’taki Red Bull Car Park Drift Ülke Finali’nde, Abdelatif Ait Mansour rakiplerini geride bırakarak Türkiye'deki finalde Fas'ı temsil etme hakkını elde etti.

Red Bull açıklamasına göre, 12 ülkenin en iyi drift pilotları, Türkiye’de düzenlenecek dünya şampiyonluğu yarışında yer bulabilmek için ülke finallerinde mücadele ediyor.

Red Bull Car Park Drift 2019’un yedinci ülke finalinde Kuveyt, Mısır, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Mauritius ve Lübnan’dan sonra Fas'ı Türkiye’deki büyük organizasyonda temsil edecek isim de belli oldu. Fas’ta kalabalık bir drift tutkunu kitlenin takip ettiği yarışta birincilik Abdelatif Ait Mansour’un oldu.


- Türkiye finali bu hafta sonu İzmit’te


Red Bull Car Park Dirft’te sıradaki durak ise Türkiye olacak. Türkiye’nin en iyi drift pilotları, dünya finalinde Türkiye'yi temsil etmek için bir araya gelecek.

Birbirinden hızlı 20 yarışçı, güçlü otomobilleri ile hem bol dumanlı zirve mücadelesi verecek hem de izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Büyük heyecana sahne olacak yarışın Türkiye finali, 30 Haziran'da TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

Red Bull Car Park Drift’te, driftin usta ismi Red Bull sporcusu Abdo Feghali de bir gösteri yapacak. Feghali’nin gösteri yapacağı araçta Falken lastikleri kullanılacak. Bu heyecanı yerinde izlemek ve etkinlikte co-pilot olma şansı yakalamak isteyenler RedBull.com.tr/cpd adresindeki formu ücretsiz doldurarak yarış gününde yerini alabilecek.


- Dünya finali 1 Eylül'de İstanbul’da


Kuveyt’te 1 Şubat’ta başlayan elemelerle startı verilen Red Bull Car Park Drift’in 2019’un şampiyonu İstanbul’da belli olacak.

Kuveyt, Mısır, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Cezayir, Mauritus, Tunus, Fas, Gürcistan, Türkiye ve Ürdün’de yapılacak ülke finalleri sonrasında belli olan 12 şampiyon, 1 Eylül'de Türkiye'nin ev sahipliğindeki Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde driftin en iyisi olmak için mücadele edecek.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Car Park DriftRed Bull
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5