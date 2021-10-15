Fatma Şahin ile işbirliği yaptı, ilk adımı BEEO ile attı

Türkiye'nin birbirinden değerli yörelerine özgü ürünlerin paylaşıldığı, kültür transformasyonunun yapıldığı bir dijital platform olarak hayata geçirilen SHOPSA.com.tr’nin fikir sahibi ve sitesinin kurucusu Demet Sabancı Çetindoğan ile Gaziantep Büyükşehir Belediye ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Fatma Şahin, kadın istihdamı, kadınların ekonomik bağlamda güçlü kılınması, yerel ürünlerin tanıtılması ve dağıtımının yapılması için Pera Palace Hotel de bir araya geldiler. Başkan Şahin nezdinde SHOPSA.com.tr için gerek kurumsal, gerekse kooperatifleşme alanında, Türkiye çapındaki coğrafi işaretli ürünler için kadınımızın el emeğinin, göz nurunun pazarda hak ettiği değeri bulması ve gelirin tüm hanelere yayılması için çalışmalar başlatıldı. Demet Sabancı Çetindoğan: “Bizler bu toprakların kadınları olarak, her biri çok değerli olan yörelerimizde ve illerimizde el emeğini , fikirlerini üretime dönüştürüyoruz.

KADIN ÜRETİCİLERİMİZLE BULUŞUYORUZ

Shopsa.com.tr’de yer alan Kadın girişimcilerimize destek olmak için markalarını ve başarı hikayelerini paylaşmak üzere yerinde ziyaretlerimiz başlamıştır. İlk ziyaretimizi, Shopsa ailesi olarak BEEO markasına gerçekleştirdik. BEEO'nun kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı kadin girişimciliğinde fark yaratması ile biliniyor ve Anadolu Propolisi'ni dünya markası yapmaya çalışıyor,

KASIM 2021 DE SHOPSA YURT DIŞI MAĞAZASININ AÇILIŞI

Shopsa.com.tr markasının ilk yurt dışı mağazasının açılışı kasım 2021 de yapılarak üreten kadınlarımız için sınırlar ortadan kaldırılacak. Rekabetçi, yenilikçi ve değerli ürünler bu mağazalarda dünya tüketicilerine sunulacak. Bu mağazalar için tanıtım materyalleri üretilirken o ülkelerde yaşayan Türk tüketicinin ilgisi bu mağazalara yönlendirilecek.

Kadınlara destek olmak isteyen herkesi sitemizden alışveriş yapmaya davet ediyoruz. Kadınların iş hayatındaki varlığını destekleyen tüm dernek, vakıf gibi kurumlar da e-ticaret sitemizden kurumsal toplu alışverişler yaparak Türkiye’nin üreten kadınlarına destek olabilirler.” diyerek projeye destek istedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Fatma Şahin, ''Kadın üreticiye destek vermek ve aile ekonomisini güçlendirmek amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği ve Shopsa.com.tr işbirliğinin ilk imzaları Taksim’de bulunan bir otelde düzenlenen protokol töreniyle atıldı. Düzenlenen törene Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ile Shopsa.com.tr kurucusu Demet Sabancı Çetindoğan katıldı. Düzenlenen imza töreni sonrası gerçekleştirdikleri işbirliği hakkında konuşan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin,” Bugün internet mağazacılığının Demet Sabancı hanımın bir yıl önce başlatmış olduğu sisteme katkı vermek için buradayız. Ben aynı zamanda Belediyeler Birliği Başkanıyım. Belediyelerimizin kurduğu kooperatiflerin shopsa ya dahil olup daha güçlenmesini ve Shopsa’nın uluslararası alana açılması için önemli bir çalışma bu. Şu anda Gaziantep Büyükşehir olarak da yedi kooperatifimiz KAGİDEM’de Kadın girişimciliği merkezinde 25 şirketimizden çıkan ürünlerle Shopsa’nın içerisine dahi olmak için bir protokol imzaladık. Belediyeler Birliği olarak da şu an 39 şehirde bu çalışıyor. 81 ile yayılmasıyla ilgili her türlü desteği vereceğiz ve Anadolu kadınının hem kendi el ürününü ekonomiye kazandırmak hem de aile ekonomisini güçlendirmek için bu çalışmayı çok kıymetli buluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Kadına dair her şey burada satılıyor”

Kadın üreticilerin siteye nasıl başvurabileceğini anlatan Şahin,” Başvurduğunuz zaman Shopsa akademi var. Bu akademi de eğitimde alıyorsunuz. Kafanızdaki soru işaretlerinin , bundan sonraki süreçlerin nasıl olacağının ve hangi aşamada ne yapmanız gerektiği ile ilgili sizi bilgilendiren bir sistemde var. O sisteme dahil olduğunuzda o sizi zaten eğitiyor ve anlatıyor,pazarlıyor. Böylece elinizdeki ürünü bütün dünyaya tanıtma, pazarlama ve ticarileştirme imkanı sunuyor. Altı başlıkta ürünlerimiz var bu sitede. El ürünleri, takı ve tasarım ürünleri, ev tasarım ürünleri, kozmetik, kıyafet ve kadına yönelik her şey , bir kadının yaşamına dair kendine lazım olan bütün ürünler satışa sunuluyor” diye konuştu.

SHOPSA HAKKINDA

Kasım 2020’de Demet Sabancı Çetindoğan liderliğinde kurulan, Türkiye’nin girişimci ve üreten kadınlarının ürünlerini satışa sunan shopsa.com.tr bugün itibariyle 300’den fazla tedarikçi, 10.000’i aşkın ürün ile kısa sürede dijital pazar yerleri arasında yerini aldı. Yöredeki üretici kadından global ölçekte marka yaratmış kadınların bir araya geldiği Shopsa.com.tr kadınların iş hayatındaki görünürlüğüne destek olmakla ülkemizin ve değerlerimizin global alanda tanıtımına da katkı sağlanmayı hedefliyor. Kadın üreticileri desteklemek isteyen tüm kurumlara özel toplu sipariş talepleri de değerlendirilmektedir.