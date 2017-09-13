FAV TURKEY Meyve Sebze, Kuru Gıda Fuarı ve Zirvesi

İSTANBUL (AA) - FAV TURKEY Meyve Sebze, Kuru Gıda, Kesme Çiçek Fuarı ve Zirvesi, 28 Eylül - 01 Ekim'de İstanbul'da yapılacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yanı sıra İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Halciler Federasyonu desteğiyle İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilecek fuar ve zirve İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) yapılacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayın ve Yayımlar Daire Başkanı Dr. İlkay Kılıç, "Sürdürülebilir Tarım" teması ile dünyada ve Türkiye'de sektörün devlerini bir araya getirmeyi hedefleyen fuar ve zirve öncesi düzenlenen tanıtım toplantısında, etkinliğin İstanbul'da gerçekleştirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Son birkaç aydır bu organizasyon üzerine çalıştıklarını anlatan Kılıç, fuar ve zirvenin tarım üreticisi ve ticareti yapanlara ciddi katkıları olacağını aktardı.

Kılıç, "Tarımın bu ülkenin bir gerçeği olduğunu bilerek yaşamalıyız. Biz Türkiye olarak, Anadolu olarak bir tarım ülkesiyiz. Bu yıl fuar ve zirvenin başlangıcını yapıyoruz. İlerleyen yıllarda da etki alanını daha da büyüterek devam edeceğine inanmaktayım." diye konuştu.

Bakanlık olarak çalışmaları hakkında bilgi veren Kılıç, "Birçok alanda sürdürülebilirlik ne kadar önemli ise tarımda da sürdürülebilirlik o kadar önemli." ifadesini kullandı.

- "Hedefimiz sektöre bir ivme kazandırmak"

İDTM AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Rasim Mazlum da 35 yıldır İstanbul ve Türkiye ticaretine ivme kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye ekonomisine destek olabileceği düşünülen ürün gamlarında fuar düzenlemeye başladıklarını anlatan Mazlum, "Hedefimiz, kamu - özel sektör birlikteliğini yaşatmak, üretici, aracı, satın alıcı, ihracatçı hepsini bir araya getirerek sektöre bir ivme kazandırmak. Bunun için inşallah bu doğru yolda ilerleyecek. Zirve oluşuyla da fuara ayrı bir güzellik katacak. Fuar ile zirvenin eş zamanlı olmasıyla hiç yapılmamış bir şeyi yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Güvercin ise son dönem yakalanan yüzde 5 büyümenin tarım alanına da yansıdığını söyledi. Tarımda birçok ülkenin Türkiye'den destek istediğini belirten Güvercin, "Organizasyon Türkiye'ye değer katacaktır. Asya, Afrika, Latin Amerika çok ciddi ticari fırsatlar içeriyor. Bu ülkelerde yapılacak olan çalışmalara çok önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Yeni pazarlar aramak zorundayız"

İTO Meclis Üyesi Mevlüt Yılmaz da fuar ve zirvenin ülke tarımı ve ekonomisi için önemli bir fonksiyonu icra edeceğini belirterek, "Ülkemizin ihracatına da katkı sağlayacaktır. Ürettiğimizin sadece yüzde 5'ini dışarıya satabiliyor olmamız, bize yakışmamaktadır. Bu oranın en az yüzde 10-15'e çıkarabilmesi açısından bu fuar önemlidir. Üreteceğiz, daha çok üreteceğiz, daha çok satacağız. Yeni pazarlar aramak zorundayız." şeklinde konuştu.

TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu da tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması için gerekli olan unsurlardan birinin tarım sigortası olduğunu aktararak "Fuar ve zirve kamuoyunda farkındalığın oluşmasına katkı sağlayacaktır." dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Pazarlama Daire Başkanı Göktürk Hakan Şahin ise her zaman çiftçinin yanında olduklarını anımsatarak, sürdürülebilir tarım açısından bu tür fuar ve zirvelerin önemine vurgu yaptı.