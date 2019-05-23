Fazıl Zobu'nun adı, İSO Meclis Salonu'nda yaşayacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türk sanayisine ve odaya önemli katkıları olan merhum iş insanı Fazıl Zobu'nun adını, gelecek kuşaklara hatırlatmak amacıyla İSO Meclis Toplantı Salonu'na vererek vefa örneği sergiledi.

İSO Meclisi'nin mayıs ayı olağan toplantısı, odaya büyük katkıları olan eski İSO Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanı merhum Fazıl Zobu'yu anma etkinliği olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda, Odakule'nin İSO'ya kazandırılmasında önemli katkılarından dolayı merhum iş insanı Fazıl Zobu'nun adı, düzenlenen törenle Meclis Salonu'na verildi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Meclis Salonu'nun kendileri için çok anlamlı, yeni bir kimliğe kavuştuğunu, bundan onur duyduklarını ifade etti.

Her zaman önemli, renkli ve kamuoyunun ilgisini çeken toplantıların yapıldığı Meclis Salonu ile merhum Fazıl Zobu'nun ismini yaşatmayı, onu simgeleştirerek şahsında tüm büyüklerin vizyonunu ve hayata değer katma anlayışını genç kuşaklara hatırlatmayı ve aktarmayı amaçladıklarını belirten Bahçıvan, şöyle devam etti:

"Merhum Fazıl Zobu, Odakule binamızın biz sanayicilere kazandırılması sürecinde unutulmaz çabalar göstermiş çok kıymetli bir büyüğümüzdür. Köklü bir geleneğe sahip olan ramazan ayında unutulmaz sanayicimiz merhum Fazıl Zobu'yu, aramızda bulunan kızı Ahu Zobu ve yakın çalışma arkadaşları Murtaza Çelikel ve Orhan Demirtaş ile birlikte anmamız çok anlamlı ve değerlidir."





- "Zobu, zaman kalburunun eleyemediği bir insandı"







Erdal Bahçıvan, İSO'nun; kurulduğu 1952 yılından bu yana Türkiye sanayisi ve kalkınmasına katkıda bulunmuş, marka değeri yüksek öncü bir kuruluş olduğunu söyledi.



İSO'yu Türkiye'nin öncü kuruluşu yapan birçok değerli iş insanı olduğunu ifade eden Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Tarihimizdeki örnek kolektif çalışmalardan birisine de Odakule binamızın tarihinde tanık oluyoruz. Başta merhum Fazıl Zobu olmak üzere sanayici büyüklerimizin vizyonu ve büyük emeğiyle 1976'da hizmete açılan Odakule, mimarisiyle İstanbul’un sembol binalarından ve ilk gökdelenlerinden biri... Odakule, bir yıl boyunca çevreci, akıllı donanımlara sahip büyük bir yenilenme sürecinden geçti. Yenilenmenin ardından 2017 yılında tarihi binamızdan Odakule’ye taşınarak gurur ve başarılarla dolu 65'inci yılımızda tüm birimlerimizle hizmet sunmaya başladık. Bunu yaparken çok değerli sanayici büyüğümüz Fazıl Zobu'yu hatırlamamak mümkün değildi. Öyle ki dostları, Fazıl Zobu için 'Zaman kalburunun eleyemediği seçkin ve yeri doldurulamaz bir insandı' görüşünde birleşmiştir. Merhum Fazıl Zobu, bizlere uzun ömürlü başarıyı öğretti. Günümüzün dünyasında saman alevini andıran geçici zaferleri değil, kalıcı ve sürdürülebilir başarıya önem verilmesini öğütledi."





- "Odakule Pasaj Geçidi'nde sanayi; sanat ve tasarımla buluşacak"







İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, Odakule'yi yenilerken salt beton ve demire odaklanmadıklarını belirterek, "Bina demek, anı demektir. Dönüşümler; anıları, hafızaları, izleri yok etme tehlikesini de beraberinde getirir. Bu nedenle binamızın dönüşüm sürecini başlatırken sanayi tarihimizi, üretim kültürümüzü ve sanayicilerimizin bir hazine niteliğindeki anılarını genç kuşaklara aktaracak kitap ve belgesel film çalışmamızı da eş zamanlı olarak başlatıp hayata geçirdik." diye konuştu.

Odakule binasının da yer aldığı, her gün binlerce kişinin İstiklal Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi arasındaki yaya bağlantısını sağlayan tarihi Odakule Pasaj Geçidi’ni de düzenledikleri mimari yarışmayla yenilediklerini anlatan Bahçıvan, "Kazanan Beyoğlu Melodisi" projesiyle Odakule Pasaj Geçidi'nde sanayinin; sanat ve tasarımla buluşacağını söyledi.