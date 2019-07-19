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FED Başkanı Williams'dan 'faiz' indirimi açıklaması

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı John Williams'dan faiz indirimi sinyali geldi. Williams, faiz indiriminin 'olası bir felaketi' önleyeceğini savundu.

FED Başkanı Williams'dan 'faiz' indirimi açıklaması
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Merkez Bankası Araştırma Derneği'nin toplantısında konuşan Williams, ABD Merkez Bankası'nın (FED), faizlerin düşük ve ekonomik büyümenin yavaşladığı zamanlarda "bir felaketten" kaçınmak için önleyici tedbirler alması gerektiğini vurguladı.

"Ekonomik Yavaşlamaya Karşı Bir 'Sigorta' Olacak"

Williams, Fed'in elinde birçok olanak varken, ekonomik sorunların daha ilk belirtilerinde hızlıca harekete geçerek faizleri indirmesinin yerinde olacağını vurguladı.

Williams'ın konuşmasından birkaç saat önce bir açıklama yapan St. Louis Fed Başkanı James Bullar da, faiz indirimini desteklediğini söyledi ve böyle bir adımın ekonomik yavaşlamaya karşı bir "sigorta" olacağını vurguladı.

'Erken Adım Atma' Açıklaması

Williams konuşmasında ayrıca, çok düşük olan enflasyon ile mücadele etmek için politika yapıcıların erkenden ekonomiye teşvik vermeleri gerektiğini söyledi.

Williams, yaptığı araştırmanın kendisine, faizler ve enflasyonun düşük olduğu ortamda politika yapıcıların harekete geçmek için potansiyel ekonomik problemlerin gerçekleşmesini bekleyemeyeceklerini öğrettiğini vurguladı.

Konuşmasında, enflasyon bekleyişlerinden ısrarcı düşüş görmenin endişe verici olabileceğini ifade eden Williams, enflasyon bekleyişlerinde düşüşü yapısal faktörlerin neden oluyor olabileceğini de vurguladı.

Williams'ın konuşmasının ardından New York Fed'den yapılan açıklamada, "Başkan Williams'ın yaptığı açıklama 20 yıllık bir araştırmaya ilişkin akademik bir konuşmaydı. Gelecek FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısına atılması olası politika adımlarıyla ilişkili değilde" denildi.

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