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Fed Başkanı Yellen'dan istifa açıklaması

Fed Başkanı Janet Yellen, halefi Jerome Powell'ın göreve başlamasını takiben Fed'in Yönetim Kurulu'ndan ayrılacağını açıkladı. Yellen'in istifa etmemesi halinde 2024'e kadar Fed'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak kalma hakkı bulunuyordu.

Fed Başkanı Yellen'dan istifa açıklaması

WASHINGTON
Fed Başkanı Janet Yellen, halefi Jerome Powell'ın göreve başlamasını takiben Fed'in Yönetim Kurulu'ndan ayrılacağını açıkladı. Yellen'in istifa etmemesi halinde 2024'e kadar Fed'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak kalma hakkı bulunuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
EkonomiFed Başkanı Janet YellenIstifa
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