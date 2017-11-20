WASHINGTON
Fed Başkanı Janet Yellen, halefi Jerome Powell'ın göreve başlamasını takiben Fed'in Yönetim Kurulu'ndan ayrılacağını açıkladı. Yellen'in istifa etmemesi halinde 2024'e kadar Fed'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak kalma hakkı bulunuyordu.
Fed Başkanı Yellen'dan istifa açıklaması
Fed Başkanı Janet Yellen, halefi Jerome Powell'ın göreve başlamasını takiben Fed'in Yönetim Kurulu'ndan ayrılacağını açıkladı. Yellen'in istifa etmemesi halinde 2024'e kadar Fed'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak kalma hakkı bulunuyordu.
20 Kasım 2017 Pazartesi 23:08
WASHINGTON