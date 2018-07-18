Fed Bej Kitap raporunu yayımladı

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) son dönemde hayata geçen gümrük vergilerinin, ülkede arz kesintileri ve fiyat artışlarına neden olduğunu bildirdi.

Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporunun Temmuz 2018 sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan rapora göre, 12 Fed bölgesinden 11'i ekonomik aktivitelerin ılımlı hızda artığını bildirdi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın hayata geçirdiği tarifeler ve misillemelere yönelik endişelerin ülke genelinde arttığı vurgulanan raporda, "Tüm bölgelerdeki imalatçılar, tarifelerle ilgili endişelerini bildirdi. Birçok bölgeden, yeni ticaret politikalarına bağlı fiyat artışları ve arz kesintileri rapor edildi." ifadelerine yer verildi.

- Girdi fiyatları yükseldi

Fed, Bej Kitap raporunda, şirketlerin kalifiye eleman bulmakta zorlandığına da dikkati çekti.

Özellikle mühendisler, kamyon şoförleri, inşaat işçileri ve bilgi teknolojileri teknisyenleri gibi meslek kollarında büyük arz eksikliği yaşandığı bilgisine yer verilen raporda, buna karşın ücretlerin genel olarak sınırlı artışını sürdürdüğü belirtildi.

Öte yandan, ürünlere yönelik fiyatların birçok bölgede ılımlı artış kaydettiği vurgulanan raporda, "Petrol, inşaat malzemeleri, metaller gibi birçok önemli girdinin fiyatları daha fazla yükseldi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bej Kitap'taki analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından kullanılıyor. Fed'in bu yılın geri kalanındaki 4 FOMC toplantısı 31 Temmuz-1 Ağustos, 25-26 Eylül, 7-8 Kasım ve 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak.