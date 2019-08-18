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Fed faiz indirdi
Fed faiz indirdi
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Fed faiz indirdi

Fed, 11 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine giderek faiz oranlarını 25 baz puan aşağıya çekti. Fed Başkanı Powell, kararda küresel ekonomiye ilişkin kaygıların etkili olduğunu açıkladı.

Fed faiz indirdi
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ABD merkez bankası Federal Reserve (Fed), 25 baz puan faiz indirimine gitti, politika faiz oranını yüzde 2,00-yüzde 2,25 aralığına çekti.
Karar, Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) 2’ye karşı 8 oyla alındı. 

Fed Başkanı Jerome Powell, FOMC’nin Temmuz toplantısında alınan faiz indirimi kararına ilişkin açıklamasında ABD ekonomisinin son haftalarda güçlü bir duruş sergilediğini, kararda küresel ekonomiye ilişkin kaygıların etkili olduğunu vurguladı. 

Powell, sorunun aşağı yönlü riskler ve düşük enflasyon olduğuna dikkat çekerken, faiz indiriminin risklere karşı sigorta mahiyetinde olduğunu kaydetti. Fed Başkanı, "Bu uzun dönemli bir faiz indirimi döngüsünün başlangıcı değil ancak yeniden faiz indirebiliriz" diye konuştu.

Fed’in bu kararında, ABD Başkanı Donald Trump’ın son dönemde ticaret savaşlarıyla artan belirsizliğin, zayıflayan küresel görünüm ve enflasyon beklentisindeki düşüşün etkili olduğu belirtiliyor.

Fed’in kararında yer alan, “ekonomik büyümenin sürdürülebilmesine uygun hareket etmeye devam edileceği” vurgusu finans piyasaları tarafından “gelecekte faiz indirimine gidileceği” şeklinde yorumlandı. 

Fed en son küresel finans krizi sırasında, 2008 yılının Aralık ayında faiz indirimine gitme kararı almıştı. 

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