Karar sonrası Fed Başkanı Powell yaptığı açıklamada, "Fiyat istikrarı hedeflerimizi başarabileceğimize emin olana kadar söz konusu oranı bu seviyede sürdürmeyi umuyoruz." dedi. Öte yandan ABD'nin 8 büyük bankası, hisse geri alımlarını geçici olarak durdurdu.

Fed faiz oranını sıfıra indirdi! Tarihi hamle sonrası Fed Başkanı Powell'dan açıklama

Fed'den yapılan açıklamada, Kovid-19 salgının ABD de dahil olmak üzere birçok ülkede topluma zarar verdiği, ekonomik faaliyetlerde aksamalara neden olduğuna ve küresel finansal koşulları önemli ölçüde etkilediğine işaret edildi.

Mevcut ekonomik verilerin ABD ekonomisinin bu zorlu döneme güçlü bir şekilde girdiğine işaret ettiği belirtilen açıklamada, FOMC'nin ocak ayındaki toplantısından bu yana gelen verilerin işgücü piyasasının şubat ayına kadar güçlü kaldığı ve ekonomik faaliyetlerin ılımlı bir oranda arttığını gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada, son zamanlarda enerji sektörünün stres altına girdiğine işaret edilerek, yıllık bazda genel ve gıda ile enerji dışındaki kalemlerdeki enflasyonun yüzde 2'nin altında seyrettiği, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin ise çok az bir değişim gösterdiği bildirildi.

"YAKIN DÖNEMDE AĞIRLIK GÖSTERECEK"

Kovid-19 salgınının etkilerinin yakın dönemde ekonomik faaliyetler üzerinde ağırlık göstereceği ve ekonomik görünüme risk oluşturulacağının vurgulandığı açıklamada, bu gelişmeler ışığında komitenin FOMC'nin politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına indirmeye karar verdiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu faiz indiriminin ekonomik aktiviteyi, güçlü işgücü piyasası koşullarını ve komitenin yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönmesini desteklenmesine yardımcı olacağı belirtildi.

Komitenin kamu sağlığı, küresel gelişmeler ve sessiz enflasyon baskıları da dahil olmak üzere ekonomik görünümü etkileyecek gelişmeleri izlemeye devam edeceği ve ekonomiyi desteklemek için uygun araçları kullanacağının vurgulandığı açıklamada, Fed'in hane halkıyla işletmelere kredi akışını ve maksimum istihdamla fiyat istikrarı hedeflerini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya hazır olduğu ifade edildi.

700 MİLYAR DOLARLIK PARASAL GENİŞLEME

Açıklamada, komitenin, hanehalkı ve işletme kredi akışının merkezinde yer alan hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı tahviller için piyasaların sorunsuz işlemesini desteklemek amacıyla gelecek aylarda hazine tahvillerinin kıymetlerini en az 500 milyar dolar ve ipoteğe dayalı tahvillerin ise en az 200 milyar dolar artıracağı kaydedildi. Böylece, toplam 700 milyar dolarlık parasal genişleme başlatılmış oldu.

Gecelik ve vadeli repo işlemlerinin de genişletildiğinin anımsatıldığı açıklamada, komitenin piyasa koşullarını yakından izlemeye devam edeceğinin altı çizildi.

Fed, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla 3 Mart'ta politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmişti.

Fed’in faizleri sıfıra indirmesinin ardından avro/dolar paritesi yüzde 1 artarak 1,12’ye yükseldi, dolar/lira paritesi ise 6,30'nun altına düştü.

ABD Başkanı Donald Trump ise faiz indirim kararından dolayı Fed'i tebrik ederek, çok mutlu olduğunu ifade etti.

FED BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığına çekilmesine ilişkin, "Ekonominin son olayları atlattığından ve maksimum istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerimizi başarabileceğimize emin olana kadar söz konusu oranı bu seviyede sürdürmeyi umuyoruz." dedi.

Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekmesinin ardından, telekonferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Amerikalı aileler, işletmeler ve genel olarak ekonomiyi desteklemek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için kredi akışını teşvik etmek amacıyla Fed'in bir dizi adım attığını aktaran Powell, virüsün ABD ve dünyada derin etkileri olduğunu söyledi.

Powell, politika yapıcıların ekonomideki aksaklıklardan kaynaklanan sıkıntıları hafifletmek için ellerinden geleni yapması gerektiğinin altını çizerek, politika faizinin hedef aralığını 1 puan düşürdüklerini ve sıfıra yaklaştırdıklarını kaydetti.

Powell, "Ekonominin son olayları atlattığından ve maksimum istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerimizi başarabileceğimize emin olana kadar söz konusu oranı bu seviyede sürdürmeyi umuyoruz." diye konuştu.

"EKONOMİDE ÖNEMLİ ETKİSİNİN OLMASINI BEKLİYORUZ"

Hanehalkı ve işletmelere kredi akışının desteklenmesi için de adımlar attıklarına işaret eden Powell, ekonominin bu zorlu döneme güçlü bir şekilde girdiğini aktardı.

Powell, genel olarak ekonomik faaliyetin ılımlı bir genişleme gösterdiğini belirterek, güçlü Amerikan bankalarının yüksek sermaye ile likidite seviyesini barındırdığını ve hanehalkıyla işletmelere kredi sağlayacak konumda olduğunu ifade etti.

Bu olumlu zemine karşı Kovid-19'un önemli bir ekonomik zorluk yarattığını vurgulayan Powell, şu değerlendirmede bulundu:

"Hastalık ve yayılmasını durdurmak için alınan önlemlerin yakın dönemde ekonomik faaliyet üzerinde önemli etkisinin olmasını bekliyoruz. Seyahat, turizm ve konaklama sektörlerinde keskin bir düşüş görülüyor. Ayrıca, salgının etkileri birçok yabancı ekonomide faaliyetleri kısıtlıyor, bu da küresel tedarik zincirine dayanan Amerikan endüstrileri için zorluklara neden oluyor. Yurt dışındaki zayıflık bir süre ihracatımızı da etkileyecek. Ayrıca, küresel petrol fiyatlarındaki büyük düşüş nedeniyle enerji sektörü son zamanlarda stres altına girmiştir."

ENFLASYON SALGIN NEDENİYLE BASKILANACAK

Powell, enflasyonun salgının etkisiyle bu yıl büyük bir ihtimalle baskılanacağını belirterek, finansal koşulların da önemli ölçüde sıkılaştığını dile getirdi.

Kredi maliyetinin herkes için arttığını, borsaların ise dünya genelinde sert bir şekilde düştüğünü anlatan Powell, hızla gelişen durumun finansal piyasalarda yüksek dalgalanmalara neden olduğunu ifade etti.

Powell, geçen hafta ABD'nin hazine tahvilleri de dahil olmak üzere birçok önemli finansal piyasanın zaman zaman stres ve bozulan likidite sinyalleri gösterdiğine işaret ederek, tahvil piyasasının sorunsuz işlemesini sağlamak için gelecek aylarda en az 500 milyar dolarlık hazine tahvili alımı yapacaklarını bildirdi.

"TAHVİL ALIMLARININ AMACI PİYASA İŞLEYİŞİNİ İYİLEŞTİRMEK"

Benzer streslerin hazine piyasasıyla yakından bağlantılı olan ve insanların konut kredisi alabilmesini ya da mevcut kredisini finanse etmesini destekleyen ipoteğe dayalı tahvil piyasasında görüldüğüne dikkati çeken Powell, bu piyasanın da işleyişini iyileştirmek için en az 200 milyar dolarlık ipoteğe dayalı tahvil alacaklarını aktardı.

Powell, "Bu tahvil alımlarının öncelikli amacı piyasa işleyişini iyileştirmek olsa da alımlar daha uyumlu finansal koşulları da geliştirecektir." diye konuştu.

ABD doları cinsinden likidite temini için 5 önemli merkez bankasıyla swap hattını sürdüreceklerinin altını çizen Powell, Avrupa Merkez Bankası, Kanada, İngiltere, Japonya ve İsviçre merkez bankalarının bir hafta süreli mevcut operasyonlarına ilave olarak 84 günlük vadeyle dolar vermeye başlayacağını kaydetti.

Powell, bu uzun süreli düzenlemelerin Fed ya da Amerikan vergi mükellefleri için hiçbir risk taşımadığını sözlerine ekledi.



"EKONOMİK GÖRÜNÜME ETKİSİNİ YAKINDAN İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ekonomik ve finansal gelişmelerle bunların ekonomik görünüme etkisini yakından izlemeye devam edeceklerini belirten Powell, bugün yapılan Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının 17-18 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanan toplantının yerine yapıldığını bildirdi.

Powell, ekonomiyi desteklemek için bir sonraki adım olarak negatif faiz oranının değerlendirilip değerlendirilmediğine ilişkin bir soruya, ABD'de negatif faizi uygun bir politika aracı olarak görmedikleri yanıtını verdi.

Resesyon beklentilerine ilişkin bir soru üzerine Powell, salgının etkilerinin ne olacağının ve ne kadar süreceğinin bilinmediğini sözlerine ekledi.

ABD'NİN 8 BÜYÜK BANKASI HİSSE ALIMLARINI DURDURDU

ABD'nin 8 büyük bankası, 2020'nin ilk ve ikinci çeyreğinde hisse geri alımlarını geçici olarak durdurmayı kararlaştırdı.

Finansal Hizmetler Forumundan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının dünya ve küresel ekonomi için eşi görülmemiş bir zorluk olduğuna işaret edildi.

ABD'nin en büyük bankalarının müşterilerini ve ulusunu destekleme kabiliyeti ile bağlılığı olduğunun vurgulandığı açıklamada, forumun üyesi 8 bankanın 2020'nin ilk ve ikinci çeyreğinde, hisse geri alımlarını geçici olarak durdurmaya karar verdiği bildirildi.

Bank of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, State Street ve Wells Fargo, hisse geri alımlarını geçici olarak durdurmaya karar veren bankalar arasında yer aldı. (AA)