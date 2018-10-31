Fed, finansal regülasyonların gevşetilmesini teklif etti

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed), ülkedeki finansal kuruluşlara yönelik sermaye zorunluluğu ve stres testleri gibi regülasyonların gevşetilmesi teklifinde bulundu.

Fed'den yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu, toplam mal varlığı 100 milyar dolar aşan finansal kurumlara yönelik yeni düzenlemeler içeren önergeyi 3'e karşı 1 oyla kabul etti.

Küresel finansal krizin ardından uygulanmaya başlayan finansal regülasyonları azaltılmasını hedefleyen önergeye, ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan Fed Başkanı Jerome Powell ve Başkan Yardımcıları Randal Quarles ile Richard Clarida destek verirken, önceki Başkan Barack Obama tarafından atanan Lael Brainard'ın karşı çıkması dikkati çekti.

Mal varlığı 100 ila 250 milyar dolar aralığındaki bankaların standardize karşılık oranları ve stres testlerinden muaf tutulmasını içeren önerge, ayrıca mal varlığı 250 milyar doları aşan bankalara yönelik standardize karşılık oranlarının düşürülmesini ve stres testlerinin her yıl yerine iki yılda bir uygulanmasını teklif ediyor.

Fed'in tahminlerine göre zorunlu sermaye oranlarında yüzde 0,6 düşüşe neden olacak önergede mal varlığı 700 milyar doları aşan bankalara yönelik regülasyonlarda ise değişiklik yer almıyor.

ABD yasaları gereğince önergenin hayata geçirilmeden önce kamuoyunun yorumuna sunulması gerekiyor. Fed'in açıklamasında söz konusu yorum süresinin 19 Ocak 2019'da sona ereceği de bildirildi.