Fed, FOMC tutanaklarını yayınlandı

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, son toplantılarında bilanço küçültmeye eylül ayında başlanması konusunda uzlaşırken, faiz politikasında anlaşamadı.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 25-26 Temmuz’da düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanakları yayınladı.

FOMC üyelerinin politika faizinin üst sınırını yüzde 1,25'te sabit tutma kararı aldığı toplantının tutanaklarında, bankanın bilançosunu küçültmeye yönelik net ipuçları dikkati çekti.

"Birkaç FOMC üyesi, bilançoyu küçültme sürecinin temmuz toplantısında açıklanmasına hazırdı ancak çoğu bu kararın bir sonraki toplantıya ertelenmesini tercih etti" ifadesinin yer aldığı tutanaklar, bankanın 4,5 trilyon dolarlık bilançosunu küçültmeye yönelik ilk adımı eylül ayında atacağına işaret etti.

Tutanaklarda, Fed’in son dönemdeki mesajlarının piyasaları bu adıma hazırladığı vurgulanırken, bilanço küçültme sürecinin parasal sıkılaşmaya çok az katkısı olacağı ifade edildi.

- Faiz artışlarında görüş ayrılığı

Federal Açık Piyasa Komitesinin temmuz toplantısına ilişkin tutanaklar, Fed yetkililerinin faiz politikasında ise görüş ayrılığı yaşadığını yansıttı.

Tutanaklarda, enflasyona ilişkin farklı beklentilerden kaynaklanan bu görüş ayrılığı, şu ifadelerle aktarıldı:

"Bazı üyeler, Federal Açık Piyasa Komitesinin mevcut koşullar çerçevesinde faiz oranının ne zaman artırılacağı konusunda sabırlı olabileceğini belirterek, veriler enflasyondaki düşüşün sürmeyeceğini ve yüzde 2 hedefine ulaşılacağını kanıtlayana kadar yeni bir faiz artışına gidilmemesini savundu. Buna karşın, bazı diğer üyelerse tam istihdama ulaşan iş gücü piyasasından veya gevşek finansal koşullardan kaynaklanabilecek risklerden endişelendiklerini belirtti. Bu üyeler, faiz artışının ertelenmesinin enflasyonun Fed'in hedefini aşmasına neden olabileceğini ve bunu geriye çevirmenin maliyetli olacağı uyarısında bulundu.”

Fikir ayrılıklarına rağmen FOMC üyelerinin çoğunun enflasyonda son aylarda yaşanan zayıflamanın geçici olduğu ve orta vadede yüzde 2 hedefine ulaşacağı konusunda uzlaştığı tutanaklarda aktarıldı.

Federal Açık Piyasa Komitesinin bir sonraki toplantısı 19-20 Eylül tarihlerinde başkent Washington'da düzenlenecek.

Piyasalar, Fed Başkanı Janet Yellen'in ardından basın konferansı düzenleyeceği bu toplantıda bilanço küçültmeye başlanması kararının alınacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyor.