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"Fed, geçici hızlanmaya kalıcı faiz artırımlarıyla karşılık vermemeli"

- St. Louis Fed Başkanı James Bullard: - "Fed, büyümedeki geçici hızlanmaya kalıcı faiz artırımlarıyla karşılık vermemeli" - "(Ticaret gerilimlerine ilişkin) Ekonominin tüm alanları etkilendi ancak tarımın büyük zarar gördüğü muhakkak"

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) St.Louis Şubesi Başkanı James Bullard, bankanın ülke ekonomisindeki geçici ivmelenmeye kalıcı faiz artırımlarıyla karşılık vermemesi gerektiğini söyledi.

Bullard, St.Louis kentinde yaptığı konuşmada, Amerikan ekonomisinin ikinci çeyrekte hızlanmasının yeni faiz artırımları için yeterli gerekçe olmadığını vurguladı.

"Fed, büyümedeki geçici hızlanmaya kalıcı faiz artırımlarıyla karşılık vermemeli" ifadesini kullanan Bullard, bankanın şu anki faiz oranının iyi olduğunu ifade etti.

Ticaret gerilimlerine de değinen Bullard, yetki bölgesindeki şirket yöneticilerinden "endişe dolu tepkiler" aldığını belirterek, "Ekonominin tüm alanları etkilendi ancak tarımın büyük zarar gördüğü muhakkak" dedi. Bullard, belirsizliğin işletmeleri olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Fed, haziran toplantısında politika faizi oranını yüzde 1,50-1,75 aralığından yüzde 1,75-2,00 aralığına çıkarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FEDJames Bullard
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