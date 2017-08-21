WASHINGTON (AA) - Capital Economics'in ABD Başekonomisti Paul Ashworth, "Fed'in enflasyon hedefine ulaşamamasının sorumlusu Amazon mu?" başlıklı raporunda, ülkede düşük seyreden enflasyonun elektronik ticaretteki (e-ticaret) artışla açıklanamayacağını belirtti.

Ashwort, yayınladığı raporda, başta Amazon'dan olmak üzere internetten yapılan alışverişlerin ABD'de son dönemde zayıflayan enflasyona yönelik etkisini değerlendirdi.

"Fed'in enflasyon hedefine ulaşamamasının sorumlusu Amazon mu?" başlıklı raporunda, hızla büyüyen e-ticaretin perakende sektörünü kökten etkilediğini vurgulayan Ashworth, e-ticaretin fiziksel mağaza maliyetlerini ortadan kaldırarak verimliliği artırdığına işaret etti.

Ashworth, perakende sektöründe artan verimliliğin, tüketicilere daha düşük fiyatlar şeklinde yansıdığını anlatırken, şunları kaydetti:

"E-ticaretin toplam perakende satışlar içindeki payı halen sadece yüzde 8,4. Spesifik olarak Amazon'a baktığımızda son dönemdeki performansının etkileyici olduğunu görüyoruz. Buna karşın, Amazon'un ABD perakende piyasasındaki payı geleneksel perakendicilere kıyasla hala düşük. Yıllar süren güçlü büyümeye rağmen Amazon'un gelirleri Walmart'ın gelirlerinin yüzde 20'sinde kalıyor."

Bu nedenle, enflasyondaki zayıflığı, e-ticaretteki yükselişe bağlamanın doğru olmayacağının altını çizen Ashworth, "Bu yıl çekirdek enflasyondaki düşüş esas olarak geçici faktörlerden kaynaklandı. Gelecek yıl geçici faktörlerin etkisinin geçmesi ve dolardaki zayıflamayla yükselecek. Bu nedenle, Fed'in faiz oranını aralıkta yeniden ve gelecek yıl 4 kez artırmasını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Son dönemde aralarında Chicago Fed Başkanı Charles Evan'ın da bulunduğu bazı ekonomistler, e-ticaretteki artışın enflasyonu baskılayan faktörler arasında yer alabileceğini iddia etmişti.