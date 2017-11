Fed'in yeni Başkan Yardımcısı'ndan dijital para açıklaması

WASHINTON (AA) - ABD Merkez Bankasının (Fed) Başkan Yardımcısı Randal Quarles, merkez bankalarının dijital para birimi çıkarmalarının riskli olduğunu belirterek, "Bir merkez bankası tarafından çıkarılan ve dünya genelinde geçerli olan dijital para biriminin, ciddi siber ataklara maruz kalabileceğinden, para aklamada ve terör finansmanında yaygın şekilde kullanılabileceğinden endişeliyim." dedi.

Fed'deki görevine kısa süre önce başlayan Quarles, Washington'da düzenlenen Finansal Teknolojiler (Fintech) konferansında dijital para birimlerini eleştirdi.

Değeri hafta içinde 10 bin dolar eşiğini aştıktan sonra 11 bin 434 dolara kadar yükselen Bitcoin'in şu an medyanın göz bebeği olmasına rağmen herhangi bir dayanağı bulunmadığını vurgulayan Quarles, "Dijital para birimleri, diğer varlıklar tarafından desteklenmiyor, asli değerleri yok, denetlenen bankaların sorumluluğunda değiller." ifadelerini kullandı.

"Dijital para birimlerini yeni finansal varlık olarak kabul etmek zor"

Quarles, bu nedenle dijital para birimlerini yeni finansal varlık olarak kabul etmenin zor olduğuna dikkati çekerek, kullanımlarının artmasının finansal istikrar açısından önemli riskleri beraberinde getireceği uyarısında bulundu.

Merkez bankalarının kendi dijital para birimlerini çıkarmasına da değinen Quarles, bu konuda çok dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Quarles, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir merkez bankası tarafından çıkarılan dijital para biriminin hukuki açıdan kapsamlı analiz ve konsültasyonlar gerektirdiğini düşünüyorum. Ayrıca henüz kendini kanıtlamamış bir teknolojinin potansiyel kullanımı, para aklama, siber güvenlik ve kişisel gizlilik dahil olmak üzere uzun bir risk listesini beraberinde getirecektir. Bir merkez bankası tarafından çıkarılan ve dünya genelinde geçerli olan dijital para biriminin, ciddi siber ataklara maruz kalabileceğinden, para aklamada ve terör finansmanında yaygın şekilde kullanılabileceğinden endişeliyim."

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Quarles'in dijital para karşıtı bu yorumları, bankanın bir başka önemli isminin dün yaptığı açıklamalarla çelişti.

New York Fed Başkanı William Dudley, bankanın kendi dijital para birimini çıkarma konusunu düşünmeye başladığını söylemişti.

Muhabir: Gülbin Yıldırım