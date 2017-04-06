Fed tutanakları küresel piyasalardaki risk iştahını azalttı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda, dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının bilanço küçültme tartışmalarını başlatması nedeniyle risk iştahının azaldığı görüldü.

Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantı tutanaklarında birçok üyenin bilanço küçültmeye yönelik görüş bildirmesi, yatırımcıların risk iştahının azalmasına neden oldu.

Tutanaklarda, kademeli hızda faiz artışının FOMC'nin tam istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefleri için muhtemelen uygun olduğu ifadeleri yer alırken, Fed'in 4,5 trilyon dolarlık bilançosuyla ilgili tartışmalar dikkati çekti.

Birçok Fed yetkilisinin bilançonun pasif ve öngörülebilir bir şekilde küçültülmesinden yana görüş bildirdiğini ortaya koyan tutanaklarda, bunun hazine tahvilleri ve mortgage destekli menkul kıymetlere yönelik yeniden yatırımların kademeli olarak azaltılması ya da durdurulması yoluyla gerçekleştirileceği bildirildi.

"Kademeli faiz artışlarının sürmesi uygun olacak"

Tutanaklara göre, Fed'in yeniden yatırım politikasına yönelik niyetinin uygulamaya geçmeden çok daha önce kamuoyuna iletilmesi konusunda üyelerin hemfikir olduğu görülürken, "çoğu üye ekonomi beklenen performansı göstermeye devam ederse, kademeli faiz artışlarının sürmesinin ve yeniden yatırım politikasının bu yıl içinde değiştirilmesinin uygun olacağına karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

Tutanakların risk iştahını azaltması ile pay piyasalarında düşüş eğilimi öne çıkarken, dolar endeksinin yükselişi sınırlı kaldı. Doların diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki değerinin göstergesi olarak kabul edilen dolar endeksi, dün 100,9 ile son 3 haftanın en yüksek seviyesini görse de bu seviyelerde tutunamadı ve önceki kapanış seviyesine yakın 100,6'da dengelendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,31 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.

Azalan risk iştahı daha çok gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde etkili oldu. Türk lirası ile birlikte Güney Afrika randı, Meksika pesosu, Rusya rublesi, Brezilya reali ve Güney Kore vonu başta olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimleri, dolar karşısında yüzde 0,3 ila yüzde 1,0 arasında değer kayıpları yaşadı.

Muhabir: Bekir Gürdamar