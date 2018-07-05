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Fed tutanakları yayımlandı

- Tutanaklardan: - "Birçok üye ticaret politikalarına yönelik belirsizlik ve risklerin güçlendiğini ve bunun nihayetinde iş dünyasındaki güveni ve yatırımları olumsuz etkileyebileceğini kaydetti" - "Dolar, 2017 sonlarındaki faiz artışları ve siyasi gelişmeler nedeniyle Arjantin, Türkiye, Meksika ve Brezilya başta olmak üzere bazı yükselen piyasa ekonomilerine ait para birimleri karşısında ciddi değer kazandı. Bu finansal kırılganlıklara yönelik endişeleri güçlendirdi" - "FOMC üyeleri, orta vadeli para politikası görünümü açısından ekonominin halihazırda çok güçlü olması ve enflasyonun yüzde 2 hedefine sürdürülebilir şekilde geri döneceği beklentisiyle faiz oranlarının kademeli şekilde artırılmaya devam etmesinin muhtemelen uygun olacağını öngörüyor"

Fed tutanakları yayımlandı

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankasının (Fed) son tutanaklarına göre, Fed yetkilileri, ticaret politikalarından kaynaklanan aşağı yönlü risklerin güçlendiğini düşünüyor.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 12-13 Haziran tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı.

FOMC'nin politika faizini yüzde 1,75 -2,00 aralığına yükseltme kararı aldığı toplantının tutanaklarında, Fed yetkililerinin Amerikan ekonomisine ve para politikasına yönelik değerlendirmelerine yer verildi.

Ülkede ekonomik faaliyetlerin ve iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiği vurgulanan tutanaklarda, son enflasyon verilerinin yüzde 2 hedefine ulaşılacağına dair güven verdiği belirtildi.

- "İş dünyasındaki güveni ve yatırım harcamalarını olumsuz etkileyebilir"

Buna karşın, iş dünyasının yükselen ticaret bariyerlerinin olumsuz etkilerinden endişelendiğine işaret edilen tutanaklarda, "Bazı bölgelerdeki şirketlerin ticaret politikasına yönelik belirsizlikler dolayısıyla sermaye harcamalarını azalttığı ya da ertelediği" bildirildi.

Tutanaklarda, ayrıca, "Birçok üye ticaret politikalarına yönelik belirsizlik ve risklerin güçlendiğini ve bunun nihayetinde iş dünyasındaki güveni ve yatırımları olumsuz etkileyebileceğini kaydetti." ifadelerine yer verildi.

- Fed tutanaklarında Türkiye

Ticaret gerilimlerine ilaveten, bazı Avrupa ve yükselen piyasa ülkelerindeki siyasi ve ekonomik gelişmelerin de risk teşkil ettiği belirtildi.

Dolardaki yükselişin bazı ülkelerin finansal kırılganlıklarını artırdığına işaret eden tutanaklarda, "Dolar, 2017 sonlarındaki faiz artışları ve siyasi gelişmeler nedeniyle Arjantin, Türkiye, Meksika ve Brezilya başta olmak üzere bazı yükselen piyasa ekonomilerine ait para birimleri karşısında ciddi değer kazandı. Bu finansal kırılganlıklara yönelik endişeleri güçlendirdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

- "Kademeli faiz artışlarına devam etmek uygun"

Tutanaklar, Fed yetkililerinin artan risklere rağmen kademeli faiz artışlarına devam edilmesini desteklediğini de ortaya koydu.

Fed'in faiz oranını, 2019 veya 2020 yıllarında yükseltmeye devam edeceği sinyalini veren tutanaklarda, şunlar kaydedildi:

"FOMC üyeleri, orta vadeli para politikası görünümü açısından ekonominin halihazırda çok güçlü olması ve enflasyonun yüzde 2 hedefine sürdürülebilir şekilde geri döneceği beklentisiyle faiz oranlarının kademeli şekilde artırılmaya devam etmesinin muhtemelen uygun olacağını öngörüyor."

Fed yetkilileri, haziran toplantısının ardından yayımlanan ekonomik projeksiyonlara göre, yılın geri kalanında iki kez daha faiz artırarak, 2018'i toplam 4 faiz artışıyla tamamlamayı planlıyor.

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