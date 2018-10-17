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Fed tutanakları yayımlandı

- Federal Açık Piyasa Komitesinin, 25-26 Eylül'deki son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımlandı - Tutanaklardan: - "FOMC üyeleri, genel olarak politika faizinde ek artırımların süren ekonomik büyüme, güçlü iş gücü piyasası şartları ve yüzde 2'ye yakın enflasyonla büyük ihtimalle uyumlu olacağını öngördü" - "Bazı üyeler, enflasyonun yüzde 2 hedefini kalıcı olarak aşmasını veya finansal dengesizliklerden kaynaklanan riskleri önlemek adına para politikasının bir süreliğine daraltıcı olması gerektiğini ve faiz oranının uzun vadeli seviyesinin üzerine yükseltilmesini savundu"

Fed tutanakları yayımlandı
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WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantı tutanaklarında kademeli faiz artırımlarına devam edeceğinin sinyalini verdi.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 25-26 Eylül'de düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı.

FOMC'nin politika faizini yüzde 1,75-2 aralığından yüzde 2-2,25 aralığına yükselttiği toplantının tutanaklarında, faiz artırma kararının ekonominin gücünü yansıttığı vurgulandı.

Fed yetkililerinin gelecek döneme yönelik para politikasını da görüştüğü toplantının tutanaklarında, "FOMC üyeleri, genel olarak politika faizinde ek artırımların süren ekonomik büyüme, güçlü iş gücü piyasası şartları ve yüzde 2'ye yakın enflasyonla büyük ihtimalle uyumlu olacağını öngördü." ifadesine yer verildi.

- "Para politikası bir süreliğine daraltıcı olmalı"

FOMC'nin faiz artırımlarının ne seviyeye kadar sürdürülmesi gerektiğine yönelik tartışmalarının da yansıdığı tutanaklara göre, "Bazı üyeler, enflasyonun yüzde 2 hedefini kalıcı olarak aşmasını veya finansal dengesizliklerden kaynaklanan riskleri önlemek adına para politikasının bir süreliğine daraltıcı olması gerektiğini ve faiz oranının uzun vadeli seviyesinin üzerine yükseltilmesini savundu". Bir iki üyenin ise ekonomide aşırı ısınma ve enflasyonda yükselme işaretleri görmeden önce daraltıcı para politikasını desteklemeyeceği kaydedildi.

Tutanaklarda, ekonomik görünüme yönelik risklerin dengede olduğu belirtilirken, ABD yönetiminin ticaret politikalarından kaynaklanan belirsizliğin yatırımları olumsuz etkileyen aşağı faktörlerden biri olduğuna işaret edildi. Bazı yükselen piyasa ekonomilerindeki finansal baskının küresel ekonomiye yayılma olasılığını da aşağı yönlü riskler arasında değerlendiren Fed yetkilileri, ABD'deki yüksek güven ortamı, finansal genişleme ve elverişli finansal koşulları ise yukarı yönlü riskler olarak sıraladı.

- Aralıkta faiz beklentisi yüzde 80'i aştı

Analistler, tutanakları, Fed yetkililerinin bu yılı 4 faiz artışıyla kapatma planını hayata geçirme konusundaki kararlılığını koruduğu şeklinde değerlendirdi.

Bu arada, Fed'in 18-19 Aralık tarihlerinde düzenlenecek son 2018 toplantısında faiz artırmasına yönelik piyasa beklentisi, tutanakların ardından yüzde 80'i aştı.

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Anahtar Kelimeler:
FaizFEDFOMC Tutanakları
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