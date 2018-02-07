Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Fed yetkilileri borsadaki dalgalanmaları değerlendirdi

- New York Fed Başkanı Dudley: "Benim ekonomiye dair görüşüm, borsa birkaç gün öncesine kıyasla biraz daha düşük olduğu için değişmedi. Borsa geçen seneye göre hala çok yüksek" - Dallas Fed Başkanı Kaplan: "Hisse senetlerindeki kayıpların ekonomik yansımaları olacağını sanmıyorum. Bence bunlar doğal ve sağlıklı hareketler"

Fed yetkilileri borsadaki dalgalanmaları değerlendirdi

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şube Başkanı William Dudley, Amerikan borsalarında yaşanan dalgalanmaların merkez bankalarını etkilemeyeceğini belirterek, "Benim ekonomiye dair görüşüm, borsa birkaç gün öncesine kıyasla biraz daha düşük olduğu için değişmedi. Borsa geçen seneye göre hala çok yüksek." dedi.

Dudley, New York'ta katıldığı bir etkinlikte, ABD hisse senedi piyasalarındaki değer kayıplarının, ülke ekonomisine yönelik değerlendirmelerini değiştirmediğini bildirdi.

Borsalarda yaşanan kısa vadeli dalgalanmaların piyasa aktörleri ve medya için büyük haber olmasına karşın merkez bankaları için çok önemli olmadığını vurgulayan William Dudley, "Benim ekonomiye dair görüşüm, borsa birkaç gün öncesine kıyasla biraz daha düşük olduğu için değişmedi. Borsa geçen seneye göre hala çok yüksek." ifadelerini kullandı.
- "Bence bunlar doğal ve sağlıklı hareketler"
New York Fed Başkanı Dudley, piyasalarda yaşanan dalgalanmaları değerlendiren tek Fed yetkilisi değildi.
Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan da Almanya'nın Frankfurt kentinde yaptığı bir konuşmada, hisse senedi değerlerinde düzeltme olmasını sağlıklı bulduğunu belirterek, "Hisse senetlerindeki kayıpların ekonomik yansımaları olacağını sanmıyorum. Bence bunlar doğal ve sağlıklı hareketler." diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
New York Fed Başkanı William DudleyHisse Senedi PiyasalarıDallas Fed Başkanı Robert Kaplan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5