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Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi

- ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell: - "Birçok üyemiz Fed’in faiz oranlarında bir miktar azaltılmaya gidilmesinin en olası gördükleri senaryo için uygun olacağına inanıyor"

Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi
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LONDRA (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) birçok üyesinin faiz indirimin uygun olduğunu düşündüğünü söyledi.

ABD Merkez Bankası Fed’in politika faiz kararının ardından başkent Washington'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Powell, bankanın gelecek dönemde bir faiz indirimi adımı atması ihtimalinin güçlendiğini belirtti.

Komitedeki bazı üyelerin son dönemdeki bazı ekonomik gelişmelerden dolayı endişelendiğini dile getiren Jerome Powell, daha gevşek bir para politikasının uygulanmasına ilişkin eğilimin güçlendiğinin altını çizdi.

Powell küresel büyümedeki yavaşlamanın, enflasyonun devam eden bir şekilde Fed’in yüzde 2,90 hedefinin altında kalmasının ve ABD’nin Çin başta olmak üzere ticaret ortaklarıyla devam eden ticari müzakerelerinin endişeler arasında yer aldığını söyledi.

Fed Başkanı Powell, "Toplamda, politika tartışmalarımız belirsizlik ortamına uygun şekilde cevap verilmesi üzerinde odaklandı. Birçok üyemiz Fed’in faiz oranlarında bir miktar azaltılmaya gidilmesinin en olası gördükleri senaryo için uygun olacağına inanıyor. Birçok üyemiz şu anda daha faiz indirimi gibi bir politikanın uygulanması durumunun güçlendiğini düşünüyor.” ifadelerini kullandı.

Powell konuşmasında ekonomik büyümeye yardımcı olacak uygun araçları kullanmaya devam edeceklerini, tüm verileri yakından izlediklerini dile getirdi.

Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının ardından görevden alınabileceğine ilişkin iddialara ilişkin soruya da cevap veren Powell, "Kanun açık. Dört yıllık görev sürem var. Bunun tamamını kullanma niyetindeyim." şeklinde konuştu.

ABD Merkez Bankası Fed, bugün açıkladığı faiz aralığını yüzde 2,25-2,50 seviyesinde bırakarak karar metninde faiz hareketlerine ilişkin olarak kullandığı "sabırlı" ifadesini çıkarmıştı.

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