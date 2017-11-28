Fed'in Başkan Adayı Powell'dan faiz açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan adayı Jerome Powell, "Bir sonraki toplantımızda faiz artırmak için gerekli zeminin oluşmakta olduğunu düşünüyorum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığına aday gösterdiği Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde yapılan "onay oturumu"na katıldı.

Oturumun başında kısa bir sunum yapan Powell, adaylığının onaylanması durumunda Fed'in tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmaya çalışırken, aynı zamanda bağımsız ve partiler üstü statüsünü korumak için elinden gelen her şeyi yapacağını taahhüt etti.

Powell, sunumunun ardından senatörlerin sorularını yanıtlarken, ABD ekonomisinin şu an iyi durumda olduğunu ve Fed’in normalleşme politikasını desteklediğini vurguladı.

İşsizlik oranının yüzde 4,1'e gerilediğine ve büyümenin sürdüğünü kaydeden Powell, "Bir sonraki toplantımızda faiz artırmak için gerekli zeminin oluşmakta olduğunu düşünüyorum." dedi.

Powell, konuyla ilgili soruların ısrarla tekrarlanması üzerine aralıkta faiz artırıp artırmayacaklarını garanti edemeyeceğini çünkü kararın Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında tüm yetkililerin görüşlerinin dinlenmesini takiben alınacağını belirtti.

Fed'in gelecek dönemdeki para politikasına yönelik sorular üzerine faiz oranlarının biraz daha yükselmesini ve bilançonun kademeli olarak küçülmesini beklediğini dile getiren Powell, "bankanın faiz artırmak için gerektiğinden uzun süre beklemesi durumunda ekonominin aşırı ısınabileceği ve bunun faizleri daha hızlı artırılmasına yol açabileceği" uyarısında bulundu.

Powell, diğer taraftan, enflasyondaki zayıflığın kendisini şaşırttığını ancak Fed'in para politikasını, kredibilitesi için büyük taşıyan enflasyon hedefine ulaşacak şekilde ayarlayacağını söyledi.

"Bilançonun 2,5-3,0 trilyon aralığına gerileyeceğini tahmin ediyorum"

Fed'in bilançosun şu an 4,5 trilyon dolar seviyesinde olduğunu anımsatan Powell, bu rakamın şu an devam eden küçülme süreci sonunda çok daha küçük olacağını bildirdi.

Powell, daha spesifik olması talep edildiğinde ise "Bilançonun denge seviyesinde 2,5-3,0 trilyon dolar aralığına gerileyeceğini tahmin ediyorum ancak gerçek rakamı, halkın nakit paraya ihtiyacı ve bankaların rezerv talebi belirleyecek." ifadelerini kullandı.

İflas etmesine izin verilemeyecek kadar büyük banka yok

Özellikle Demokrat Senatörlerin finansal regülasyon konusundaki sorularını da yanıtlayan Powell, küçük bankaların finansal regülasyonların yol açtığı yükten kurtulmasını sağlayacak bir düzenlemeyi destekleyeceğini belirtti.

Powell, ayrıca bankaların kendi çıkarları için ticari işlemler yapmasına bazı sınırlandırmalar getiren Volcker Kuralı'nın yeniden yazılmasından yana olduğunu belirtirken, sermaye zorunluluğu ve stres testleri gibi "yararlı" regülasyonların ise korunması gerektiğini savundu.

Mevcut finansal regülasyonlardan hiçbirinin güçlendirilmesi gerekip gerekmediği sorusuna "Finansal regülasyonların yeteri kadar sıkı olduğunu düşünüyorum” yanıtını veren Powell'ın "ABD'de iflas etmesine izin verilemeyecek kadar büyük banka kalmadığı" yönündeki yorumları ise oturumun en fazla dikkat çeken bölümlerinden birini oluşturdu.

Dolar değer kazandı

Senato Bankacılık Komitesi'nde 2,5 saat süren oturumu değerlendiren analistler, Powell'ın selefi Janet Yellen'in yolunda ilerleyeceği ve statükoyu korumaya çalışacağına yönelik beklentileri teyit ettiğini belirtiyor.

Bu arada, Powell'ın bankanın kademeli para politikası çerçevesinde aralık toplantısında bu yılki üçüncü faiz artışını yapacağı ve gelecek yıl 3 veya 4 kez faiz artırmasını destekleyen nitelikteki açıklamaları, ABD borsaları ile doların değer kazanmasına yol açtı.

Muhabir: Gülbin Yıldırım