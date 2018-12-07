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"Fed'in kademeli artırımları kısa vadede uygun görünmeyi sürdürüyor"

- Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard: - "Politika faizinde kademeli artırımlar, bize etkilerini değerlendirmek için zaman vermesi bakımından iyi hizmet etti. Bu yaklaşım kısa vadede uygun görünmeyi sürdürüyor ancak politika patikası giderek görünümün nasıl gelişeceğine dayanacak"

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WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, "Politika faizinde kademeli artırımlar, bize etkilerini değerlendirmek için zaman vermesi bakımından iyi hizmet etti. Bu yaklaşım kısa vadede uygun görünmeyi sürdürüyor ancak politika patikası giderek görünümün nasıl gelişeceğine dayanacak." dedi.

Brainard, Washington'da Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsünün düzenlediği finansal istikrar temalı panelde konuştu.

Amerikan ekonomisindeki ivmenin yüzde 3 civarında büyümeyle birlikte devam ettiğini belirten Brainard, konuşmasından saatler önce açıklanan kasım ayı istihdam verilerinin bu ivmeyi yansıttığını söyledi.

Brainard, "Son 3 ayda ortalama istihdam artışı, kasım verisiyle birlikte 170 bin oldu ve bu seviye iş gücü piyasasına yeni girenleri karşılamak için gerekli hızın çok üstünde" değerlendirmesini yaparken, ülkede ücretlerin de küresel finansal krizden bu yana en yüksek hızda arttığına işaret etti.

Öte yandan, mali genişlemenin etkisini yitirmesinin, küresel büyümedeki yavaşlamanın ve finansal şartlardaki sıkılaşmanın ülke ekonomisi için "ters akıntı" yaratabileceğine işaret eden Brainard, şunları kaydetti:

"Bizim şu anki görevimiz ekonomiyi tam istihdam ve enflasyon hedefimize yakın tutarak büyümeyi devam ettirmek. Politika faizinde kademeli artırımlar, bize etkilerini değerlendirmek için zaman vermesi bakımından iyi hizmet etti. Bu yaklaşım kısa vadede uygun görünmeyi sürdürüyor ancak politika patikası giderek görünümün nasıl gelişeceğine dayanacak."


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