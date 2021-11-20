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Felis’ten Zon Turizme büyük ödül

Felis’ten Zon Turizme büyük ödül
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Hedef odaklı 360 derece iletişim konusunda Türkiye‘de  ilklere imza atan ve yaptığı her proje ile ses getiren Zon Proje Yönetimi Felis’ten ödülle çıktı. Alanında en başarı kuruluşların seçildiği Felis’te Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik alanındaki ödül Cif #Temizkengüzel Projesi ile Zon Proje Yönetimine gitti.

1984 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana çok önemli projeleri imza atan Zon Turizm İletişim Danışmanlık özgün ve yenilikçi organizasyonlarla başladığı yolculuğuna, kendini geliştirerek 2011 yılından itibaren 360 Derece Proje Yönetimi ile sektörün tek 360 Derece Proje Yönetim Ajansı oldu.

Ödülle ilgili bir açıklama yapan Zon Ajans Başkanı Oylum Tala “Zon olarak konusunda “uzman” ve deneyimli ekibimizle, “mükemmeliyetçi” ve “farklı" bakış açısı etkinlik yönetimi konularında stratejik çözüm ortaklığı sunan kreatif bir organizasyon ve proje yönetimi ajansıyız. Bu ödül bize iyi geldi. Pandemi ile birlikte daha hızlı koşmamız gerektiğini öğrendik. Şimdi hedefimizde yenilikçi , toplum faydasına , vizyonel projeler var. “dedi.

Kapital Medya tarafından bu sene on altıncısı düzenlenen Felis Ödülleri alanında Oscar olarak biliniyor. Bu yıl  A101, Finish, Havas, Unilever/Yumoş, Odeabank, sahibinden.com gibi kuruluşlar da ödüle layık görüldü.

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Felis’ten Zon Turizme Büyük ödülFelis’ten Zon Turiz
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