Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Yılın transferi
Bilişimde yılın transferi
Her şey çevre için
Her şey çevre için
Dergisini çıkardı
Dergisini çıkardı
Kodlama öğretiyorlar
Kodlama öğretiyorlar
Çevreye büyük destek
Çevreye büyük destek

Ferhat Boratav ve Emre Kızılkaya yeni dönemde iletişimi anlatacak

Pandemi ile birlikte başlatılan toplantılarda bu defa “Pandemi ile Birlikte İletişimde Yeni İş Yapış Biçimleri, Değerler, Yeni Yol Haritası-4" başlığı kullanılıyor. Tartışmada bu defa “Dünyada ve Türkiye’de İletişimde Yeni Gelişmeler” ele alınacak.

Ferhat Boratav ve Emre Kızılkaya yeni dönemde iletişimi anlatacak
banner17

İletişim sektörü dördüncü defa yarınları konuşmak için biraraya geliyor. Pandemi süreci ile birlikte Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin TÜHİD ve İLAD gibi sektörün önde gelen kurumları ile işbirliği yaparak başlattığı iletişimde yeni arayış toplantılarının dördüncüsüne de çok sayıda kurum ve kuruluş destek verdi.

Pandemi ile birlikte başlatılan toplantılarda bu defa “Pandemi ile Birlikte İletişimde Yeni İş Yapış Biçimleri, Değerler, Yeni Yol Haritası-4" başlığı kullanılıyor. Tartışmada bu defa “Dünyada ve Türkiye’de İletişimde Yeni Gelişmeler” ele alınacak.

18 Nisan 2021 Pazar günü saat 21.00’de başlayacak toplantının açılışını Fügen Toksü, Ahmet Coşkunaydın ve Dr. Duygu Hıdıroğlu yapacak.

Toplantının moderatörlüğünü iletişim sektörünün duayenlerinden Sibel Asna yapacak. Toplantının konuşmacıları ise iletişim sektöründe çok önemli görevler yapan Ferhat Boratav ile yeni medyayı en iyi bilen isimlerden Emre Kızılkaya olacak. Toplantının koordinatörü Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin Başkanı Celal Toprak aşağıdaki linkten katılım sağlanacağını bildirdi.

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88560528584?pwd=eHdpV1pkWjZ3OFpUWXpIaTdRMEkyZz09

Meeting ID: 885 6052 8584

Passcode: 596287

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Ferhat Boratav Ve Emre KızılkayaSibel AsnaCelal ToprakFügen ToksüEkonomi Gazetecileri DerneğiTÜHİDIlad
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1