Ferhat Boratav ve Emre Kızılkaya yeni dönemde iletişimi anlatacak

İletişim sektörü dördüncü defa yarınları konuşmak için biraraya geliyor. Pandemi süreci ile birlikte Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin TÜHİD ve İLAD gibi sektörün önde gelen kurumları ile işbirliği yaparak başlattığı iletişimde yeni arayış toplantılarının dördüncüsüne de çok sayıda kurum ve kuruluş destek verdi.

Pandemi ile birlikte başlatılan toplantılarda bu defa “Pandemi ile Birlikte İletişimde Yeni İş Yapış Biçimleri, Değerler, Yeni Yol Haritası-4" başlığı kullanılıyor. Tartışmada bu defa “Dünyada ve Türkiye’de İletişimde Yeni Gelişmeler” ele alınacak.

18 Nisan 2021 Pazar günü saat 21.00’de başlayacak toplantının açılışını Fügen Toksü, Ahmet Coşkunaydın ve Dr. Duygu Hıdıroğlu yapacak.

Toplantının moderatörlüğünü iletişim sektörünün duayenlerinden Sibel Asna yapacak. Toplantının konuşmacıları ise iletişim sektöründe çok önemli görevler yapan Ferhat Boratav ile yeni medyayı en iyi bilen isimlerden Emre Kızılkaya olacak. Toplantının koordinatörü Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin Başkanı Celal Toprak aşağıdaki linkten katılım sağlanacağını bildirdi.

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