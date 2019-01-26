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Ferrari 488 Pista Türkiye'de

- Ferrari 488 Pista, Türkiye’deki ilk iki müşterisine şubat ayında teslim edilecek

Ferrari 488 Pista Türkiye'de
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İSTANBUL (AA) - Ferrari, merakla beklenen yeni modeli 488 Pista'yı Türkiye'de satışa sundu.

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, Tofaş çatısı altındaki Fer Mas’ın temsil ettiği Ferrari, merakla beklenen yeni modelini Türkiye'de satışa çıkardı.

Ferrari 360 Challenge, 430 Scuderia ve 458 Speciale’deki V8 geleneğinin son temsilcisi olan Ferrari 488 Pista, yarış pistlerinde boy gösteren Ferrari 488 Challenge’dan aldığı birçok teknik özellik, donanım ve teknolojiyle tam anlamıyla gündelik hayatta kullanılabilecek bir yarış otomobili olarak geliştirildi. Ferrari 488 Pista, ilk iki müşterisine şubat ayı içerisinde teslim edilecek.


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Anahtar Kelimeler:
Ferrari 488 PistaOtomotiv
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