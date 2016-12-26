FETÖ, Danimarkalı firmanın yatırımını durduramadı

İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY - Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) Başkanı Hüseyin Vatansever, Danimarkalı rüzgar türbini kanadı üreticisi LM Wind Power'ın, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da İzmir'de başladığı yatırımı yeni görüşmelerde referans gösterdiklerini söyledi.

Vatansever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerjide agresif bir büyüme trendinde olan Türkiye'nin küresel yatırımcıların ilgi odağı olduğunu belirtti.

Lojistik avantajı ve yetişmiş iş gücüne sahip İzmir'in de son dönemdeki yatırımlarla dikkati çektiğini hatırlatan Vatansever, "Almanya'nın en büyük rüzgar türbini üreticisi Enercon, Ege Serbest Bölgesinde yatırım yaptı. Yine dünyanın en büyük kanat üreticisi konumundaki ABD'li TPI Kompozit de Menemen'deki İzmir Serbest Bölgesine tesis kurdu. Son olarak Danimarkalı LM Wind Power şirketi de Bergama OSB'de yatırıma başladı." dedi.

Bu yatırımlarda, rüzgar türbini komponentleri için 5. bölge teşvikleri uygulanmasının etkili olduğuna işaret eden Vatansever, Avrupa'daki diğer türbin üreticileriyle görüşmelere devam ettiklerini hatırlattı.

- "Kara gün dostumuz oldu"

Yenilenebilir enerjide yabancı yatırımcının Türkiye'nin potansiyeline güvendiğini anlatan Vatansever, şöyle devam etti:

"Danimarkalı LM Wind Power ile 13 Temmuz'da sözleşme imzaladık, 2 gün sonra tören yaptık. Akşamına darbe girişimi oldu. Darbe girişiminden sonra cesaret edip arayamadık. 18 Temmuz'da peşinatı yatıracaklardı, endişelendik ama bize hiçbir şey sormadan parayı yatırdılar ve yatırımlarına süratle devam ettiler. Daha sonra, 'Bu, sizin için risk değil miydi' diye sorduğum firmanın başkan yardımcısı, 'Türkiye'nin uygar dünyadan kopmayacağına, Türk insanının üretkenliğine ve çalışkanlığına inanan bir şirketin yöneticisiyim' yanıtını verdi. Çok etkilendim. Onlar o gün bizim kara gün dostumuz oldu. Bu hikaye bizim için referans oldu. Danimarkalı ve Alman firmalarıyla görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye ile ilgili sorulara da bu anlaşmayı ve yatırımı gösteriyoruz. LM Wind Power'ın darbe girişimine karşı gösterdiği tavır örnek oldu."

LM Wind Power'ın, Bergama OSB içinde aldığı 174 bin metrekarelik arazide yatırımının devam ettiğini, toplam 40 milyar avroluk harcamayla 2017 Temmuz'da üretime başlaması planlanan tesis henüz açılmadan 150 kişinin işe alındığını kaydeden Vatansever, 50 beyaz yakalı personelin ise Danimarka ve Polonya'daki fabrikalarda eğitim sürecinde olduğunu kaydetti.

Mavi yakalı personel için de Bergama'da eğitim sürecinin devam ettiğini dile getiren Vatansever, "Şirket şu anda 64 metrelik kanatlar üretiyor. Türkiye'deki tesisinde 90 metrenin üzerine çıkarak dünyanın en büyüğünü üretmeyi planlıyor. Toplam bin personele ulaşması planlanan tesiste 400 personel kadın olacak. Kadınlar, el becerilerinde daha yetkin olmaları nedeniyle tercih ediliyor. Biz de dernek olarak yenilenebilir enerji yatırımları için bir enerji meslek lisesi ve enerji akademisi kurmak üzere proje başlattık." diye konuştu.

- Yerli yatırım

ENSİA Başkanı Vatansever, Türkiye'nin 2023'te toplam enerji tüketiminin yüzde 30'unu yenilenebilir enerjiden karşılama hedefinin bulunduğunu hatırlattı.

Önümüzdeki süreçte 30 milyar dolar olarak öngörülen yatırımın 20 milyarının rüzgar enerjisine yapılacağının hesaplandığını dile getiren Vatansever, yerli ve temiz enerji kaynaklarının yine yerli cihaz ve komponentlerle üretilmesinin öncelikleri arasında bulunduğuna işaret etti.

Rüzgar türbininde kule üretiminde Ateş Çelik, Ege Kule ve Alke Enerji gibi şirketlerin yerli girdilerle üretim yaptığını, türbinde ise yerli sermaye olan Nortel'in üretiminin bulunduğunu anlatan Vatansever, Vestas'ın da Türkiye'de türbin üretme kararı alacağı yönünde beklentilerin bulunduğunu kaydetti.

Avrupa'da yenilenebilir enerji sektörünün doyum noktasına ulaştığını, Almanya'nın yenilenebilir enerji desteklerini kısmaya başladığını dile getiren Vatansever, "Avrupalı firmalar açılım yapmaya mecbur. Yeni pazarlara açılmaları gerekiyor. Bu pazarlar arasında da lojistik avantajı ve potansiyeliyle ilk görülecek ülke Türkiye. Bu gerçekten hareketle sektörde pay sahibi tüm yatırımcılarla görüşmeler yapıyoruz. Rüzgar türbini komponentleri için uygulanan 5. bölge teşvikleri yenilenebilir enerjinin geneline yaygınlaşırsa bir sıçrama yaşanır. İnanın biz onlara gitmeden onlar bize gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.